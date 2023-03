Pressestimmen: "Mbappé? Messi? Choupo-Moting!"

IMAGO/Peter Hartenfelser

Eric Maxim Choupo-Moting traf für den FC Bayern

Der FC Bayern hat Paris Saint-Germain ein weiteres Mal die Grenzen aufgezeigt und sich in der Champions League durchgesetzt. PSG, das mit den Topstars Kylian Mbappé und Lionel Messi angereist war, enttäuschte bei der Pleite in München auf ganzer Linie. Die internationale Presselandschaft ging daher nicht zimperlich mit den Franzosen um.

Deutschland:

RTL: "Messi, Mbappé und Co. ausgeschaltet: Bayern gewinnt Königsklassen-Knaller. Das Giganten-Duell geht an den FC Bayern. Die Fußball-Magier wurden entzaubert. Gegen die Star-Truppe von PSG um Lionel Messi und Kylian Mbappé stand auch im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League die Null."

Bild: "Nagelsmann haut PSG raus - Messi muss nach Bayern-Triumph beschützt werden! Für Weltmeister und Weltfußballer Lionel Messi (35) endet die Saison in der Königsklasse sang- und klanglos – und mit einem kleinen Schreck! Nach dem Abpfiff stürmt ein Flitzer auf den Platz, versucht, zu Messi zu kommen. Ordner reißen den Mann aber kurz vorher zu Boden."

Spiegel: "Choupo-Moting trifft gegen den Ex-Klub – Bayern wirft Paris raus. Im Rückspiel gegen PSG konnte selbst ein fitter Kylian Mbappé das Weiterkommen des FC Bayern nie gefährden. Die Pariser verloren früh ihren Kapitän, Torschütze Choupo-Moting ließ sich auch vom VAR nicht aufhalten."

FAZ: "FC Bayern im Viertelfinale der Champions League. Zu Beginn geraten die Münchner kräftig ins Wanken gegen einen stürmischen Gegner aus Paris. Torhüter Sommer unterläuft ein Patzer, De Ligt muss kurz vor der Linie retten. Dann aber dreht der FC Bayern auf."

Süddeutsche: "Mbappé? Messi? Choupo-Moting! Gegen enttäuschende Pariser Spitzentänzer zeigen die Münchner, dass sie wissen, was gegen solch einen Gegner zu tun ist. Mit dem Einzug ins Viertelfinale erlangt auch Trainer Nagelsmann ein paar Gewissheiten."

ntv: "Die Fußball-Magier Lionel Messi und Kylian Mbappé sind entzaubert, der Triple-Traum lebt: Der FC Bayern hat die Weltauswahl von Paris St. Germain in einer magischen Champions-League-Nacht dank Torgarant Eric Maxim Choupo-Moting ausgeschaltet und sein Europacup-Jubiläum mit dem Viertelfinal-Einzug vergoldet."

Frankreich:

L'Équipe: "PSG nach Niederlage in München im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden. Schon im Hinspiel im Parc des Princes (0:1) geschlagen, konnte PSG im Rückspiel das Ruder nicht herumreißen und verlor erneut auf dem Rasen des FC Bayern (0:2). Für Paris ist es das zweite Aus in Folge in der K.o.-Runde der Champions League. Bayern war alles andere als extravagant aber reif genug. Paris wartete darauf, dass die Flammen von Mbappé oder Messi aufblitzten, aber die beiden Genies blieben blass.

Le Parisien: "Paris hat noch nicht dieses Niveau. Der Hauptstadtklub wurde zum zweiten Mal von der deutschen Mannschaft geschlagen."

Le Figaro: "PSG von einem Stärkeren geschlagen und fällt in München aus allen Wolken. Ein weiteres europäisches Fiasko. Es ist der deutsche Meister, der das Viertelfinale der Champions League bestreiten wird. Für PSG wird es ein langes Saisonende, wenn man bedenkt, dass die Ligue 1 schon fast in der Tasche ist und sich der Pokal in Luft aufgelöst hat."

England:

The Sun: "Messi und Mbappé gestürzt nach den Toren von Choupo-Moting und Gnabry. Au revoir, Paris Saint-Germain - einmal mehr haben die katarischen Öl-Dollars nicht geschafft, die Champions League zu erobern. Die Besitzer aus dem Nahen Osten scheiterten zum fünften Mal in sieben Jahren auf dem Weg, den Heiligen Gral zu gewinnen."

The Guardian: "Choupo-Moting und Gnabry sichern Bayern das Weiterkommen, PSG scheitert erneut. Natürlich werden sie es weiter versuchen. Im Sommer wird man einige neue Spieler verpflichten, vielleicht einen neuen Trainer, ein paar Änderungen am Projekt vornehmen. Sicherlich können die Verteidiger der Ligue 1 in der nächsten Saison mit einer ganz neuen Art der Bestrafung rechnen. Und in gewisser Weise ist dies das Mantra des modernen Paris Saint-Germain. Immer eingekauft und dennoch gescheitert? Das macht nichts. Wieder kaufen. Wieder scheitern. Scheitere besser. Scheitere mit den zwei besten Stürmern der Welt, die dir zur Verfügung stehen. Scheitere, indem du den Ball im eigenen Strafraum verschenkst und Eric Maxim Choupo-Moting den Ball ins leere Tor schießen lässt. Scheitere, indem du in 180 Minuten Fußball nicht ein einziges Tor schießt."

The Mirror: "Das Warten von PSG hat kein Ende. Durch Tore von Eric Maxim Choupo-Moting und Serge Gnabry zog Bayern München gegen Paris Saint-Germain ins Viertelfinale der Champions League ein."

Spanien:

Mundo Deportivo: "FC Bayern beendet ein weiteres PSG-Projekt. Nächster Misserfolg für den Katar-Klub, der nicht in der Lage war, ein einziges Tor im Achtelfinale zu erzielen. Das Übliche, aber in einem anderen Szenario: Ein Jahr nach dem Brand im Santiago Bernabeu sammelt PSG wieder Asche in ganz Europa. Zu viel Bayern für eine Mannschaft ohne Glanz, die in einem Fluch gefangen ist."

Marca: "Bayern beendet (erneut) den Traum von PSG. Au revoir. Kylian Mbappé und Leo Messi, die zwei Spieler, die der WM ihren Stempel aufgedrückt haben, sagen im Achtelfinale Adiós. Die 1,590 Milliarden Euro, die seit der Ankunft von Qatar Sports Investment in Transfers investiert wurden, haben wieder einmal nicht gereicht. Das frühe Ausscheiden wird langsam zur Gewohnheit: In fünf der letzten sieben Ausgaben schied man im Achtelfinale aus. Eine magere Ausbeute für das 'Megaprojekt', das jeden Sommer aufs Neue am Eiffelturm ausgerufen wird."