Fan-Verbot gegen Neapel: Eintracht-Boss schlägt Alarm

IMAGO/Michael Taeger

Die Fans von Eintracht Frankfurt peitschen ihr Team regelmäßig zu Höchstleistungen an

Wenn Eintracht Frankfurt am 15. März (21 Uhr) im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales beim SSC Neapel weilt, müssen die Hessen ohne die Unterstützung ihrer berüchtigten Fans auskommen. Das italienische Innenministerium erließ eine Verfügung gegen den veranstaltenden Klub Napoli, wonach dem Verein der Verkauf von Eintrittskarten an Anhänger der SGE untersagt ist. Eine Entscheidung, die wenig überraschend hohe Wellen schlägt.

Philipp Reschke, Vorstandsmitglied bei Eintracht Frankfurt, prangert im Gespräch mit dem "kicker" einen "massiven Eingriff in die fankulturelle Freizügigkeit und noch mehr in die Integrität des laufenden Wettbewerbs" an. Das Verbot stelle einen "bisher einmaligen Vorgang im europäischen Klubfußball" da und markiere einen "traurigen Tag".

Dass die Eintracht die Mammutaufgabe Qualifikation für das Viertelfinale nach dem 0:2 im Hinspiel ohne Fan-Support angehen muss, wertet Reschke als "umfassende Wettbewerbsverzerrung durch eine Vorgabe der Exekutive". Nachvollziehen kann man das Vorgehen der italienischen Regierung in der Mainmetropole zudem nicht.

"Hin- und Rückspiel waren von vornherein als Hochrisikospiele eingestuft. Im Hinspiel und auch danach ist nichts Überraschendes passiert. Insofern sehen wir keinen Anlass für eine Neubewertung der Sicherheitslage. Und Hochrisikospiele finden landauf, landab permanent statt", begründet Reschke, warum es seiner Ansicht nach schlicht an einer Grundlage für ein Verbot mangelt.

Eintracht Frankfurt hätten 2700 Tickets zugestanden

Der Ball liege nun bei der UEFA, damit das Vorgehen nicht zur Gewohnheit oder gar zum taktischen Mittel wird. "Die UEFA muss sicherstellen, dass das nicht Schule macht. Ich bin sicher, dass sie das Reglement so aufsetzen könnte, dass Klubs gewisse Garantien abgeben müssen. Sonst könnte die Büchse der Pandora geöffnet worden sein", warnt Reschke.

"Man müsste sich nur mit seinem Polizeipräsidenten gut genug verstehen, um die Sicherheitslage hochzujazzen" und so dem Auswärtsteam die Unterstützung der eigenen Anhänger vorzuenthalten. Dass dies die Intention des SSC Neapel ist, glaube er allerdings nicht, glättet Reschke etwas die Wogen.

Laut Vorgabe der UEFA steht Frankfurt grundsätzlich ein Kontingent von 2700 Tickets zu. Dieses wurde komplett gestrichen, eine Reaktion des Verbandes aus Nachfrage des "kicker" blieb bislang aus. Reschke erachtet es allerdings ohnehin als "unrealistisch", das Verbot bis zum Spiel noch zu kippen.