Nach CL-Aus: Kehl legt Marschroute fürs Revierderby fest

IMAGO/Revierfoto

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl

Die Reise nach London endete für Borussia Dortmund zu Beginn dieser Woche mit der größten Enttäuschung der laufenden Saison. Im Rückspiel beim FC Chelsea wurde das 1:0-Polster aus dem Hinspiel noch aus der Hand gegeben, die 0:2-Niederlage an der Stamford Bridge besiegelte am Dienstagabend das Aus in der Champions League. Viel Zeit zum Wundenlecken bleibt dem BVB aber nicht.

Schon am Samstagabend geht es mit der nächsten Kracherpartie weiter. In der Bundesliga wartet der zuletzt wiedererstarkte Erzrivale FC Schalke 04 zum Revierderby (ab 18:30 Uhr).

Dass die Dortmunder Mannschaft nur vier Tage nach dem bitteren Ausscheiden aus der Königsklasse Schwierigkeiten bekommen könnte, den Fokus schnell wieder auf den Liga-Alltag zu legen, fürchtet BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl derweil nicht.

"Ich würde sagen, dass dieses Derby im richtigen Moment kommt. Weil es die Sinne schärfen dürfte, gerade nach der Enttäuschung und dem Ausscheiden in der Champions League dieses Spiel vor der Brust zu haben", stellte der Dortmunder Manager bei der Rückkehr aus London gegenüber einer Medienrunde fest.

BVB gewann Hinspiel mit 1:0 gegen den FC Schalke 04

Für die Schwarz-Gelben gehe es darum, die für gewöhnlich aufgeheizte Stimmung vor und während des Revierderbys richtig zu kanalisieren, um im Meisterkampf der Bundesliga neues Selbstvertrauen zu tanken und nicht zuletzt drei wichtige Zähler aus Gelsenkirchen mitzunehmen.

"Am Freitag werden wir wieder komplett hochfahren müssen, denn dieses Spiel ist einfach ein besonderes. Wir wissen auch, wo wir gerade in der Bundesliga stehen und dass wir Punkte benötigen. Demnach kommt das Derby zum richtigen Zeitpunkt", führte der 43-Jährige aus.

Kehl zeigte sich überzeugt davon, dass "alle Jungs, die bei uns sind, wissen, dass es für den Klub etwas ganz Besonderes ist." Das Hinspiel-Duell mit den Königsblauen hatte der BVB überlegen, aber ziemlich unspektakulär mit 1:0 für sich entschieden.