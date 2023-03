Das ist dran an den brisanten Gnabry-Gerüchten

IMAGO/Revierfoto

Serge Gnabry spielt für den FC Bayern

Beim FC Bayern muss Serge Gnabry derzeit um seinen Stammplatz kämpfen. Obwohl der Nationalspieler in München noch einen langfristigen Vertrag besitzt, ranken sich immer wieder Wechsel-Gerüchte um ihn. Eine Rückkehr zum FC Arsenal wird es aber wohl nicht geben.

Laut "Bild"-Fußballchef Christian Falk war Gnabry im Jahr 2022 tatsächlich ein Thema bei den Londonern. Eigentlich soll der FC Arsenal Raphinha auf dem Zettel gehabt haben, doch der Brasilianer wechselte schließlich für die kolportierte Ablösesumme von rund 58 Millionen Euro von Leeds United zum FC Barcelona.

In diesem Zusammenhang sei Gnabry bei den Gunners wieder in den Fokus gerückt, allerdings vor seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern, so Falk. Mittlerweile ist der 27-Jährige bis 2026 an den deutschen Rekordmeister gebunden.

Wie der "Bild"-Reporter berichtet, soll Gnabry beim FC Bayern ein geschätztes Jahresgehalt von 19 Millionen Euro einstreichen. Ein Salär, dass der FC Arsenal angeblich nicht zahlen kann und will, heißt es.

FC Bayern: Serge Gnabry zuletzt nur noch Joker

Gnabry erlebt beim FC Bayern derzeit eine schwierige Phase. Cheftrainer Julian Nagelsmann setzte in den vergangenen Pflichtspielen zumeist auf Jamal Musiala und Kingsley Coman als Flügelzange. Gnabry musste sich somit mit der Rolle des Jokers begnügen.

Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain konnte der Rechtsaußen seine Chance nutzen. Gnabry wurde in der 86. Minute für Coman eingewechselt. Kurze Zeit später sorgte er mit seinem Treffer zum 2:0 (89.) für die endgültige Entscheidung.

Beim anstehenden Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr) könnte Gnabry in die Startformation des FC Bayern rotiert werden. Der Nationalspieler war im Sommer 2017 von Werder Bremen zum deutschen Fußball-Branchenprimus gewechselt.