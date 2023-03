Vor Eintracht-Duell: Reicht es für VfB-Stürmer Guirassy?

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Serhou Guirassy fehlt dem VfB Stuttgart

Mit sechs Treffern in 13 Saisonspielen ist Serhou Guirassy der mit Abstand effizienteste Offensivspieler beim VfB Stuttgart. Umso schwerer wiegt derzeit der verletzungsbedingte Ausfall des Leihspielers von Stade Rennes für den Fußball-Bundesligisten. Gibt es jetzt neue Hoffnung auf eine Guirassy-Rückkehr schon zum Wochenende gegen Eintracht Frankfurt?

Wie wichtig der Mittelstürmer zuletzt für die Schwaben war, daraus machte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth in der "Bild" gar keinen Hehl: "Seine Bedeutung für unsere Mannschaft haben wir gesehen, sowohl in den Spielen als er dabei war, als auch in den Partien wo er zuletzt verletzungsbedingt aussetzen musste."

Seit einem Monat fehlt der Franzose mit Adduktorenproblemen. Seitdem sucht der VfB Stuttgart um Cheftrainer Bruno Labbadia einen adäquaten Ersatz auf der Neunerposition. Zuletzt blieb Silas als Aushilfsmittelstürmer dreimal glücklos.

Guirassy drängt auf VfB-Comeback

Wie aus dem "Bild"-Bericht nun hervorging, drängt Guirassy selbst auf eine Rückkehr in die Startelf der Stuttgarter. Laut der Zeitung soll er sogar in der VfB-Kabine längst geäußert haben, dass er gegen Eintracht Frankfurt am Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr) eigentlich wieder auf dem Rasen stehen wolle.

Dass er tatsächlich kurzfristig zu seinem 14. Saisoneinsatz im VfB-Trikot kommt, ist aber ausgeschlossen. Zu groß ist noch der Trainingsrückstand, den der 26-Jährige nach seinem Sehneneinriss noch immer vorweist.

Bis auf leichte individuelle Trainingseinheiten auf dem Stuttgarter Vereinsgelände hat Guirassy nicht viel machen können. Nach derzeitigem Stand geht die medizinischen Abteilung der Schwaben davon aus, dass die Sturmhoffnung noch zweimal pausieren muss - gegen Eintracht Frankfurt und die Woche drauf gegen den VfL Wolfsburg.

Anschließend ist Länderspielpause, und dann soll er am 1. April bei Union Berlin zum Comeback kommen.