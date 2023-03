BVB zittert auch um Derby-Einsatz von Marco Reus

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Dem BVB könnte ein Ausfall von Marco Reus drohen

Bittere Personalsorgen bei Borussia Dortmund vor dem Revierderby gegen den FC Schalke 04. Der Ausfall von Offensivstar Julian Brandt könnte auf Seiten des BVB nicht der einzige sein. Denn: Auch ein Einsatz von Kapitän Marco Reus steht offenbar auf der Kippe.

Muss Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) im Derby gegen den FC Schalke 04 auf Führungsspieler Marco Reus verzichten? Nach Informationen des TV-Senders "Sky" plagt den 33-Jährigen ein grippaler Infekt. Ein Einsatz sei gefährdet.

Reus sei schon am vergangenen Dienstag bei der 0:2-Niederlage gegen den FC Chelsea im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League leicht angeschlagen in die Partie gegangen. Noch habe der BVB um Cheftrainer Edin Terzic die Hoffnung auf einen Reus-Einsatz gegen Schalke aber nicht aufgegeben, heißt es.

Ein Ausfall des Routiniers wäre fraglos ein weiterer Rückschlag für den BVB, der gegen Chelsea die erste Niederlage im Jahr 2023 hatte hinnehmen müssen und fortan nur noch um die Titel in der Bundesliga und im DFB-Pokal mitspielt. Zudem hatte der so formstarke Julian Brandt schon in der Anfangsphase verletzt ausgewechselt werden müssen.

BVB-Optionen im Angriff werden immer weniger

Wie die Schwarz-Gelben am Donnerstag mitteilten, hatte sich Brandt einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen. Der 26-Jährige verpasse demnach sicher die Spiele in Gelsenkirchen sowie gegen den 1. FC Köln. Zudem dürfte eine Nominierung für die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Peru (25.03.) und Belgien (28.03.) gefährdet sein.

Zuvor hatten sich auf Seiten des Tabellenzweiten bereits in Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi zwei wichtige Angreifer verletzt, die Optionen in der Offensive würden bei einem Reus-Ausfall für Trainer Edin Terzic immer geringer.

Marco Reus hatte sich nach überstandener Sprunggelenksverletzung, wegen der er die WM in Katar verpasst hatte, und einem Infekt zu Jahresbeginn wieder in die Startformation von Borussia Dortmund gespielt. Mit vier Toren und fünf Vorlagen in 15 Bundesliga-Spielen ist der BVB-Kapitän auch einer der torgefährlichsten BVB-Akteure im Kader.