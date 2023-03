Welcher Startrainer könnte PSG jetzt noch helfen?

Clive Rose via www.imago-images.de

Thomas Tuchel und José Mourinho bei einem Premier-League-Spiel im Februar 2021

Nach der 0:2-Niederlage am Mittwochabend beim FC Bayern war es amtlich: Der französische Elite-Klubs Paris Saint-Germain ist zum wiederholten Male schon vorzeitig in der Champions League gescheitert. Wird PSG überhaupt jemals den Henkelpott in der Königsklasse gewinnen?

Der Verein des katarischen Präsidenten Nasser Al-Khelaifi flog einmal mehr im Achtelfinale des Wettbewerbs raus, wird in der heißen Phase der Champions League wieder einmal zum Zuschauen verdammt sein.

Es ist bereits das fünfte Mal in den letzten sieben Jahren, dass für das Pariser Starensemble im Achtelfinale Endstation ist. Gemessen an den Millionensummen, die PSG Jahr für Jahr in die Hand nimmt, eine katastrophale Bilanz.

Nicht nur das Ausscheiden in der Champions League gegen einen zugegebenermaßen bockstarken Titelaspiranten FC Bayern bereitet den Pariser Klubbossen aber große Sorgen. Auch in der französischen Meisterschaft schwächelt das Team von Lionel Messi, Kylian Mbappé und Co., hat im Kalenderjahr 2023 schon drei Niederlagen sowie 15 Gegentore kassiert.

Coach Christophe Galtier scheint bereits nach weniger als einem Jahr auf dem Trainerposten gescheitert zu sein. Spekulationen über seine Nachfolger nehmen nicht nur in Frankreich längst fahrt auf.

Der ehemalige englische Nationalspieler und heutige Experte Danny Mills legte sich fest, dass Paris Saint-Germain nur noch zwei Personalien in der Trainerfrage weiterhelfen könnten.

PSG-Gerüchte auch um Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel

"Wenn PSG wirklich die Champions League gewinnen will, gibt es da draußen nur zwei Coaches, für die sie sich noch entscheiden könnten", so der einstige Profi von Manchester City.

"Einer ist Diego Simeone, denn ich denke, wenn Sie ihm Defensiv-Material für den Job, würden sie gut sein. [...] Der andere ist José Mourinho, weil er große Teams zusammenstellen und aufbauen kann", so Mills.

Faktisch sind weder Diego Simeone noch José Mourinho derzeit eine ernsthafte Option für PSG, da beide Fußballlehrer bei ihren jeweiligen Klubs Atlético Madrid und AS Rom fest im Sattel sitzen.

Wilde Spekulationen gab es schon vor der Bayern-Pleite über eine mögliche Rückholaktion des deutschen Star-Trainers Thomas Tuchel.

Der Ex-Bundesliga-Coach (1. FSV Mainz 05 und BVB) ist bis dato der einzige, dem mit Paris Saint-Germain immerhin der Einzug in ein Champions-League-Endspiel gelang: 2020 unterlag er mit PSG im Finale von Lissabon dem FC Bayern denkbar knapp mit 0:1.