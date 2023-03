Medien: Hertha BSC hat Liverpool-Star im Blick

IMAGO/David Blunsden

Nathaniel Phillips (r.) vom FC Liverpool steht bei Hertha BSC auf dem Zettel

Momentan kämpft Hertha BSC noch um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Dennoch laufen die Vorbereitungen für die kommende Saison hinter den Kulissen bereits auf Hochtoren. Als mögliche Verstärkung wird nun ein Abwehrspieler des FC Liverpool gehandelt, der bereits im Winter bei den Berlinern hoch im Kurs stand.

Laut dem englischen Portal "footballtransfers.com" soll der Klub aus der Hauptstadt starkes Interesse an Nathaniel Phillips haben. Der Innenverteidiger, der in der Bundesliga bereits für den VfB Stuttgart aktiv war, steht bei der von Jürgen Klopp trainierten Mannschaft auf dem Abstellgleis, heißt es.

Unter dem ehemaligen Trainer des BVB kommt der 25-Jährige nicht zum Zug. Gerade einmal zwei Einsätze in der Premier League stehen für Phillips bislang zu Buche. Dazu gesellen sich zwei Partien im Liga-Pokal und ein weiteres Spiel im FA Cup. Nur 25 Minuten durfte der 1.90-Hühne nach der WM-Pause bislang ran. Dass es in naher Zukunft für mehr Spielzeit reicht, ist nahezu ausgeschlossen.

Abschussliste des FC Liverpool enthüllt

Daher soll sich Phillips dem Bericht von "footballtransfers.com" auf einer Abschussliste des FC Liverpool befinden. Demnach stehen auf dieser neben dem ehemaligen VfB-Verteidiger auch Ersatzkeeper Caoimhin Kelleher, Außenverteidiger Konstantinos Tsimikas und der Ex-Schalker Joel Matip. Das Quartett kann den Klub von der Anfield Road im Sommer gegen eine kleine Ablöse verlassen, um Platz im Kader zu schaffen.

Schon im Winter soll Hertha an Phillips interessiert gewesen sein. Am letzten Tag des Winter-Transferfensters habe sich die Alte Dame intensiv um die Dienste des Liverpool-Profis bemüht. Eine Leihe bis zum Saisonende scheiterte jedoch in letzter Minute, da Klopp sein Veto einlegte. Nun könnten die Berliner im Sommer einen erneuten Versuch unternehmen.