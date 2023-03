Plötzlich Torjäger: Ex-BVB-Talent knipst sich in den Fokus

IMAGO/Manuel Geisser

Gabriel Kyeremateng stammt aus dem Nachwuchsbereich des BVB

Beim BVB blieb dem gebürtigen Dortmunder Gabriel Kyeremateng der Durchbruch auf Profiebene verwehrt, mittlerweile hat sich der Angreifer im Herrenbereich aber etabliert. Bei seinem Schweizer Verein ist der 23-Jährige momentan Top-Torjäger, der nächste Karriereschritt scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

In der Youth League vertrat Gabriel Kyeremateng den BVB einst gegen den FC Barcelona und Real Madrid, traf dabei auf heutige Superstars wie Federico Valverde und Marc Cucurella.

Der Deutsch-Ghanaer galt als hochveranlagt, wurde im Gegensatz zu damaligen Mitspielern wie Jacob Bruun Larsen oder Felix Passlack allerdings nicht frühzeitig in die U23 hochgezogen.

Als der englische Klub Stoke City schließlich bei Kyeremateng anklopfte, entschied er sich für ein neues Abenteuer im Ausland. Guten Leistungen in der zweiten Mannschaft der "Potters" folgte ein Wechsel in die Schweiz zum FC Thun.

Ex-BVB-Juwel blüht in der Schweiz auf

Mit etwas Anlauf hat sich der frühere deutsche Juniorennationalspieler beim Zweitligisten durchgesetzt, in der laufenden Saison steht Kyeremateng bei elf Treffern und drei Vorlagen in 22 Ligaspielen. Teamintern führt er die Torjägerliste souverän an.

Die Hoffnungen von Thun, das bei der Verpflichtung des Youngsters dessen "physisches Element" angepriesen hatte, haben sich erfüllt. Wie lange Kyeremateng noch für die Berner Oberländer auflaufen wird, ist jedoch unklar: Sein Vertrag läuft Ende Juni aus.

Mit seinen guten Leistungen dürfte der Ur-Dortmunder, der insgesamt elf Jahre in Schwarz und Gelb spielte, jedenfalls über die Schweiz hinaus Interesse geweckt haben. Ob auch deutsche Vereine um Kyeremateng werben, ist nicht bekannt.

Der Goalgetter macht derweil keinen Hehl daraus, wie wohl er sich bei seinem aktuellen Arbeitgeber fühlt. "All smiles", zu deutsch "Nichts als strahlende Gesichter" schrieb Kyeremateng erst kürzlich bei Instagram unter ein Foto, das ihn beim Jubeln mit seinen Teamkollegen zeigt.