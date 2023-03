Medien: FC Bayern hat im Kane-Poker "Angst vor einem Korb"

Mark Large/ANL/Shutterstock via www.imago-images.d

Verhindert Harry Kanes Heimatverbundenheit einen Wechsel zum FC Bayern?

Seit im Sommer 2022 klar wurde, dass der FC Bayern einen Ersatz für den zum FC Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski benötigt, gilt Harry Kane von Tottenham Hotspur als vermeintlicher Wunschkandidat der Münchner. Dass die Gerüchte bislang aber überraschend vage blieben, liegt offenbar nicht nur an der Mega-Ablöse, die die Spurs wohl aufrufen dürften.

In der Führungsriege des FC Bayern soll man sich bezüglich einer Verpflichtung von Harry Kane vor allem noch zurückhaltend zeigen, da man befürchtet, der 29-Jährige tue sich ohnehin schwer, seiner Heimat den Rücken zu kehren. Das will "Bild"-Fußballchef Christian Falk erfahren haben.

Aus diesem Grund haben die Bayern-Boss "in diesem Jahr auch noch keinen Anruf beim Management von Harry Kane gewagt", führt Falk weiter aus. Stattdessen wolle man erst einmal die Entwicklungen abwarten und schauen, ob sich Kane einen Abschied von der Insel überhaut vorstellen kann. "Man hat Angst vor einem Korb", fasst Falk zusammen.

Grundsätzlich sehe sich der FC Bayern nach der Verlängerung von Eric Maxim Choupo-Moting und mit Top-Talent Mathys Tel in den eigenen Reihen allerdings ohnehin "gut aufgestellt für die kommende Saison", heißt es weiter.

Ein Kane-Transfer hat beim FC Bayern nicht nur Anhänger

Sollte Kane seinen im Sommer 2024 endenden Vertrag bei den Londonern nicht verlängern, könnte sich zudem die Chance bieten, den englischen Nationalspieler ablösefrei unter Vertrag zu nehmen.

Ein Szenario, das durchaus verlockend sein dürfte, kursieren in den Medien doch enorme Ablöseforderungen für einen Wechsel nach der laufenden Saison. Angeblich wird Tottenham rund 100 Millionen Euro aufrufen. Im Sommer 2022 soll Manchester City sogar mit einer Offerte über 160 Millionen Euro gescheitert sein.

Einen Kauf von Kane bezeichnete Ehrenpräsident Uli Hoeneß gegenüber der "AZ" daher als "völlig gaga". "Meinen Sie, der ist dieses Jahr billiger? Harry Kane ist ein super Spieler, gar keine Frage. Aber das ist ein Geld, das zahle ich nicht", polterte Hoeneß.

Auch die sport.de-User glauben eher nicht, dass Kane künftig das Trikot des FC Bayern tragen wird. In einem Voting mit über 10.000 Abstimmenden glauben lediglich 28 Prozent an ein Engagement an der Säbener Straße.