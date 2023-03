Langzeitverletzter zurück im Bayern-Lauftraining

IMAGO/Ulrich Wagner

Lucas Hernández war am Donnerstag am Münchner Trainingsgelände zu sehen (Symbolbild aus 2022)

Dreieinhalb Monate ist es nun her, dass sich Lucas Hernández beim WM-Einsatz mit Frankreich gegen Australien (4:1) eine schwere Knieverletzung zuzog und sich das Kreuzband riss. Nun kehrte der Abwehrspieler des FC Bayern auf den Trainingsplatz zurück.

Am Tag nach dem glorreichen 2:0-Sieg der Münchner in der Champions League gegen Paris Saint-Germain tauchte Hernández erstmals wieder auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße auf. Während sich die Profis, die am Mittwoch noch auf dem Rasen der Allianz Arena standen, bei lockerer Atmosphäre einige Bälle hin und her spielten, drehte der 27-Jährige in mäßigem Tempo ein paar Runden auf dem Geläuf.

Am Mittwoch hatte Hernández den Einzug seiner Mannschaft in das Viertelfinale der Königsklasse von der VIP-Tribüne aus verfolgt, saß unter anderem gemeinsam mit dem ebenfalls verletzten Manuel Neuer in einer Reihe.

Nun also der nächste Genesungsfortschritt bei dem Defensiv-Allrounder, der in der Hinrunde noch elf Pflichtspieleinsätze für den deutschen Rekordmeister bestritten hatte, ehe er sich in Katar beim Eröffnungsspiel der Équipe Tricolore die schwerwiegende Knieverletzung zugezogen hatte.

Wohl kein Pflichtspiel mehr für den FC Bayern in 2022/2023

Jüngst hatte es trotz der langen Ausfallzeit des Weltmeisters von 2018 Berichte darüber gegeben, dass der FC Bayern den 2024 auslaufenden Vertrag mit Hernández noch in der laufenden Saison vorzeitig verlängern wolle.

Wann der Defensivmann, der unter Julian Nagelsmann überwiegend als Innenverteidiger aufgelaufen war, wieder mit Ball am Fuß trainieren kann, steht derweil noch nicht fest.

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass Hernández in der Saison 2022/2023 kein Spiel mehr für den FC Bayern wird bestreiten können. Zur Vorbereitung auf die anschließende Spielzeit will der Franzose dann spätestens wieder voll einsteigen.