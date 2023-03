Formstarke Mainzer vor Hertha BSC gewarnt

Tom Weller, dpa

Bo Svensson ist Cheftrainer von Mainz 05

Trainer Bo Svensson vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 will trotz vier Siegen in Folge noch nichts von Europacup-Ambitionen des Tabellensiebten wissen.

"Wir freuen uns darüber, wie wir momentan spielen und dass wir gewinnen", sagte der Däne vor dem Spiel am Samstag bei Hertha BSC (15:30 Uhr/Sky): "Aber ich schaue nicht gerne auf Ziele, die so weit in der Zukunft liegen."

Mit Blick auf die Partie bei den abstiegsbedrohten Berlinern warnte Svensson vor der Mannschaft des früheren Mainzer Trainers Sandro Schwarz.

"Wir sind nicht naiv. Es wird sehr schwer für uns", äußerte der Coach: "Ich schätze Sandro sehr, wir kennen uns gut - aber der Kontakt ruht vor einem Spiel."

Onisiwo steigt wieder ins Training ein

Nach einer Verletzung kann Mainz derweil wieder auf Toptorjäger Karim Onisiwo zurückgreifen. Der 30 Jahre alte Österreicher steigt nach einer Knieverletzung wieder ins Training ein.

"Mal gucken, wie er das verkraftet. Er macht einen guten Eindruck. Er ist ein bisschen ein Phänomen", sagte Cheftrainer Bo Svensson über Onisiwo. Es sei aber unwahrscheinlich, dass Onisiwo am Samstag bei Hertha BSC direkt durchspielen könne.

"Karim ist ein wichtiger Spieler", sagte Svensson über den achtmaligen Torschützen in dieser Bundesliga-Spielzeit. Weiter keine Option ist Nationalspieler Jonathan Burkardt, der seit der WM-Pause nicht zum Einsatz kam. Der 22 Jahre alte Burkardt hatte sich einer Knieoperation unterzogen.