Trotz Patzer: Riemann beim VfL Bochum weiter unantastbar

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Manuel Riemann leistete sich gegen den FC Schalke 04 einen schweren Patzer

Manuel Riemann leistete sich im Tor des VfL Bochum zuletzt mehrere Patzer. Eine Wechseloption für Trainer Thomas Letsch zerplatzte vor dem Freitagabendspiel in Köln.

An seinem Kultstatus in Bochum hat Manuel Riemann jahrelang beharrlich gearbeitet. Mit seiner unverbiegbaren, selbstbewussten Art, mit großen Auftritten als Aufstiegsheld und Garant für den Klassenerhalt im vergangenen Jahr spielte sich der 34-Jährige in die Herzen der VfL-Fans. "Radio Riemann", der Lautsprecher zwischen den Pfosten, war unantastbar.

"Ich habe es auf meine Art in die Bundesliga geschafft", sagte die Nummer eins des Revierklubs einmal, die ein Stück weit zwischen Genie und Wahnsinn pendelt. Nach den jüngsten schweren Patzern und dem Sturz ans Tabellenende haben die sportlichen Zweifel an Riemann zugenommen.

Einen Torwartwechsel wird Trainer Thomas Letsch vor dem Freitagabendspiel (20:30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Köln aber nicht vornehmen. "Michael Esser fällt aus, insofern stellt sich die Frage nicht", sagte Letsch, der auf den Magen-Darm-geschwächten Ersatzkeeper verzichten muss, aber wieder mit dem kaum ersetzbaren Kapitän Anthony Losilla und Abwehrchef Ivan Ordez planen kann - und in der aktuellen Trainingswoche genau hingeschaut hat, wer "in dieser Drucksituation" des Abstiegskampfs "die richtige Wahl ist".

Riemann, der im Sommer zum VfL-Spieler der abgelaufenen Saison gewählt worden war und sich trotz anderer Angebote bis 2025 an seinen Klub band, will dies für sich wieder beweisen. Er hatte zuletzt gegen Schalke 04 mit einem kuriosen Eigentor die bittere 0:2-Niederlage eingeleitet.

Köln-Trainer Baumgart warnt vor dem VfL Bochum

Und der Fehlgriff war beileibe kein Einzelfall in dieser Saison. Statistiker zählen schon sieben Patzer vor Bochumer Gegentoren - bei Flanken, auf der Linie und seinen zahlreichen Ausflügen aus dem eigenen Sechzehner.

Der ehrgeizige Keeper, der seine Vorderleute auch mal ziemlich unsanft zurechtweist, kann neben seiner Bedeutung für den Spielaufbau auch weiter auf positive Zahlen verweisen. Mit 90 gehaltenen Torschüssen ist er Ligaspitze und bei Elfmetern weiter schwer zu überwinden.

Dennoch ist er ein Teil des ganz großen VfL-Problems: Das Letsch-Team kriegt die Gegentor-Flut nicht eingedämmt. 56 Gegentreffer sind mit Abstand der schlechteste Wert der Liga. Spiele auf Augenhöhe gibt Bochum mit Slapstick-Einlagen her, den Negativstrudel gilt es zu stoppen.

Denn noch ist es nicht zu spät. Die Nichtabstiegsplätze sind weiter in Reichweite für Riemann und Co., zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesliga haben die vier schlechtesten Teams zu diesem Zeitpunkt mit 19 Zählen die gleiche Ausbeute. Hertha BSC hat zudem als 14. nur einen mehr. Alles offen also.

Steffen Baumgart hat das Tabellenschlusslicht jedenfalls weiter auf dem Zettel. "Bochum ist schwer zu bespielen und in der Lage, Ergebnisse einzufahren, mit denen keiner rechnet", sagte der FC-Trainer, der als Tabellenzwölfter das Polster nach unten vergrößern will: "Sie haben schon ihre Waffen." Dennoch sei es das Ziel, nach drei Partien ohne eigenen Treffer wieder jubeln zu können.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Chabot, Hector - Martel, Skhiri - Maina, Ljubicic, Kainz - Tigges. - Trainer: Baumgart

Bochum: Riemann - Janko, Ordez, Masovic, Soares - Losilla, Stöger - Osterhage - Asano, Antwi-Adjei - Hofmann. - Trainer: Letsch