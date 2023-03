Mitleid? Müller äußert sich zum bitteren CL-Aus des BVB

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Müller führte den FC Bayern gegen PSG als Kapitän aufs Feld

Thomas Müller bejubelte am Mittwochabend den verdienten Heimsieg seines FC Bayern gegen Paris Saint-Germain und das Weiterkommen in der Champions League. Beim 2:0 seiner Münchner gegen das PSG-Starensemble führte er seine Mannschaft erneut als Kapitän aufs Feld. Einen Tag zuvor hatte der Routinier schon am Fernseher mitgefiebert, als der BVB beim FC Chelsea aus dem Wettbewerb flog.

Der Weltmeister von 2014 ist bekannt dafür, dass er vor allem den Bundesliga-Klubs in der Königsklasse die Daumen drückt, wenn er mal nicht selbst mit seinem FC Bayern im Einsatz ist.

Auch im Falle Borussia Dortmunds war das in dieser Woche wieder der Fall. Konkurrieren die Schwarz-Gelben und der deutsche Rekordmeister aus München nicht gerade in der Bundesliga um die Deutsche Meisterschaft, so hält es der 33-Jährige auf europäischem Parkett durchaus mit den Dortmundern.

FC Bayern vs. BVB am 1. April terminiert

"Es ist ein Champions-League-Spiel von zwei Top-Mannschaften. Es kann immer in beide Richtungen kippen. Insgesamt war Chelsea glaube ich schon die bessere Mannschaft, aber Dortmund hatte auch diesen einen Moment. Wenn Jude Bellingham die Chance zum 2:1 macht, dann kann es auch noch einmal kippen", analysierte Müller das BVB-Spiel vom Dienstagabend, als die Londoner noch einen 0:1-Hinspielrückstand umbogen.

"Es ist wie immer: Spitz auf Knopf. Aber natürlich wäre es schon schön, wenn die deutschen Mannschaften weiterkommen", so der Ur-Bayer, der im Gegensatz zu der Dortmunder Borussia mit seinem Team den Einzug in die Runde der letzten acht Teams in der Königsklasse perfekt gemacht hat.

In der Bundesliga kreuzen Müller und seine Mannen schon in wenigen Wochen noch einmal direkt die Klingen mit dem BVB. Das Bundesliga-Spitzenspiel des FC Bayern gegen die Westfalen ist am 1. April um 18:30 Uhr angesetzt.