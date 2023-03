Transfer-Ziel enthüllt? Bellingham hat sich wohl verplappert

IMAGO/David Klein

Jude Bellingham will offenbar vom BVB zu Real Madrid wechseln

Sofern sich Mittelfeld-Ass Jude Bellingham dazu entscheidet, Borussia Dortmund im Sommer zu verlassen, stehen dem Youngster viele Türen offen. Ein Klub soll es dem BVB-Profi selbst besonders angetan haben.

Wie das Portal "FussballTransfers" berichtet, habe der Youngster in der Dortmunder Kabine in letzter Zeit vielfach von Real Madrid geschwärmt. Real sei sein Traumverein, für den er eines Tages spielen wolle, soll er dem Bericht zufolge gegenüber den Mitspielern verraten haben.

Zum spanischen Top-Klub führt im Wechselpoker um den 19-Jährige nicht nur deshalb aktuell die wohl heißeste Spur. Die "Bild" vermeldete jüngst, dass sich Vater Mark Bellingham in der vergangenen Woche in Madrid mit Vereinsvertretern der Königlichen getroffen habe, um über einen Wechsel seines Sohnes zum spanischen Rekordmeister zu verhandeln.

Das Blatt bestätigte, Bellingham tendiere inzwischen zu einem Tapetenwechsel in Richtung La Liga. "FussballTransfers" hatte zuvor von einen Treffen von Bellingham senior und Reals Chefscout Juni Calafat am Rande des Champions-League-Spiels gegen den FC Chelsea in London berichtet, das am vergangenen Dienstag stattgefunden haben soll.

BVB-Verbleib von Jude Bellingham noch nicht vom Tisch

Transfer-Experte Fabrizio Romano ordnete die Geheimtreffen zwar als "völlig normal" ein. Gleichwohl dürften sich die Mitbewerber der Königlichen Sorgen machen.

Lange Zeit galt eine Rückkehr des englischen Nationalspielers in sein Heimatland als wahrscheinlichster Werdegang. Dort sollen insbesondere der FC Liverpool und Manchester City interessiert sein. Diese Erzählweise scheint nun nicht mehr sicher.

Zum Knackpunkt im Wechselpoker könnte allerdings noch die Ablösesumme werden. Der BVB soll rund 150 Millionen Euro für den Youngster fordern. Es wird gemunkelt, dass hier die Hemmschwelle der schwerreichen englischen Vereine geringer sein könnte.

Außerdem ist wohl selbst ein Verbleib beim BVB nicht ausgeschlossen. Laut "Bild" liegen die Chancen auf eine weitere Zusammenarbeit nämlich immerhin bei "50:50". Der zentrale Mittelfeldspieler besitzt bei Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis 2025.