PSG ausgeschaltet: FC Bayern jetzt "der Top-Favorit"

Der FC Bayern setzte sich der Champions League gegen PSG durch

Nach dem hochverdienten Weiterkommen gegen PSG scheint für den FC Bayern nun in der Champions League alles möglich. Auch TV-Experte Dietmar Hamann stimmt in die Lobeshymnen auf die Elf von Trainer Julian Nagelsmann ein.

"Besser als die Bayern im Achtelfinale gegen PSG kann man kaum spielen. Wie die Münchner hinten verteidigt und insgesamt das Spiel kontrolliert haben, das war richtig gut", urteilte der 49-Jährige am Tag nach dem 2:0-Rückspielsieg der Münchner in seiner "Sky"-Kolumne.

Nach dem 1:0-Erfolg in Paris konnte der deutsche Rekordmeister am Mittwochabend auch das zweite Aufeinandertreffen mit dem Star-Ensemble aus Frankreich gewinnen und bot dabei phasenweise eine sehr dominante Leistung an.

Die Klasse der Bayern dürfte auch der Konkurrenz um die Königsklasse nicht verborgen geblieben sein, meint Hamann. "Für mich sind die Bayern einer der Favoriten auf den Titel, wenn nicht der Top-Favorit. Wenn du dieses Jahr die Champions League gewinnen willst, musst du die Bayern schlagen."

Den Unterschied im Schlagabtausch mit PSG habe gemacht, dass der FC Bayern mehr als die Summe seiner Einzelteile sei. Sinnbildlich dafür stehe die Rettungstag von Matthijs de Ligt, der nach einem schlimmen Ballverlust von Torhüter Yann Sommer Mitte der ersten Halbzeit einen Schuss von Vitinha noch von der Linie kratzte.

FC Bayern überzeugt Hamann als Team

"Yann Sommer weiß selbst, dass er einen Fehler wie den gegen PSG nicht wiederholen sollte. Aber es zeichnet eine gute Mannschaft aus, dass ein Teamkollege einen Fehler ausbügelt", so Hamann.

Ohnehin staunt der ehemalige England-Legionär über die Defensive der Bayern, die gegen PSG zweimal die Null hielt. Gerade in der Innenverteidigung hätten de Ligt und Dayot Upamecano inzwischen blindes Vertrauen aufgebaut.

"Ich glaube, dass de Ligt schon viel spricht, aber wenn Upamecano so spielt wie gegen PSG, dann muss man auch wenig sprechen", so Hamann.