Arsenal wankt in der Europa League - AS Rom souverän

IMAGO/Marcelo Guelber Goes

Der FC Arsenal schafft nur ein Remis in Lissabon

In der Premier League souverän an der Spitze, in Europa mit Schwierigkeiten: Der FC Arsenal ist auf dem Weg zu seinem ersten internationalen Titel seit 29 Jahren ins Straucheln geraten.

Die Londoner kamen am Donnerstag im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Sporting Lissabon zu einem 2:2 (1:1) und müssen sich im Rückspiel am 16. März effektiver zeigen.

William Saliba (22.) und ein Eigentor durch Hidemasa Morita (62.) brachten immerhin das Remis für Arsenal, das einige Chancen liegenließ. Sporting, Champions-League-Absteiger, zeigte ich zudem spielstark und gefährlich, Goncalo Inacio (34.) und Paulinho (55.) trafen für die Portugiesen.

In England steuert Premier-League-Spitzenreiter Arsenal auf seinen ersten Meistertitel seit 2004 zu. Auf internationaler Bühne liegt der letzte Triumph länger zurück: 1994 gewannen die Gunners den Europapokal der Pokalsieger.

Die AS Rom gewann ihr Hinspiel gegen Real Sociedad San Sebastian zudem mit 2:0 (1:0). Die Mannschaft von Startrainer Jose Mourinho tat sich gegen die Spanier lange schwer, Stephan El Shaarawy (13.) und Marash Kumbulla (87.) machten mit ihren Treffern aber den Unterschied.