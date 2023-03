Funkel macht Duo wenig Hoffnung auf Klassenerhalt

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Friedhelm Funkel führte Köln 2021 zum Klassenerhalt

In der Bundesliga geht es immer mehr in die entscheidende Phase. Während sich an der Spitze ein Zweikampf zwischen dem FC Bayern und dem BVB andeutet, befinden sich mit Hertha BSC, der TSG 1899 Hoffenheim, dem VfB Stuttgart, dem FC Schalke 04 und dem VfL Bochum gleich fünf Teams in akuter Abstiegsgefahr.

Einer, der sich im Tabellenkeller der Bundesliga gut auskennt, ist Friedhelm Funkel. Der mittlerweile 69-Jährige, der zuletzt den 1. FC Köln im Sommer 2021 vor dem Abstieg bewahrte, stieg insgesamt sechsmal aus der zweiten Liga ins Oberhaus auf und stand mit seinen Teams dort oft lange im Keller.

Bei "Sky" gab Funkel nun seine Einschätzung ab, wer am Ende der Spielzeit den Gang ins Unterhaus antreten muss, wer sich in die Relegation rettet und wer sich mit den Plätzen 14 und 15 über mindestens ein weiteres Jahr Bundesliga freuen darf.

Funkel glaubt an Rettung von Ex-Klub

"Ich glaube, dass Hertha BSC es schafft noch 14. zu werden. Auch vom Restprogramm her. 15. wird am Ende die TSG Hoffenheim", so Funkel.

Auf dem Relegationsplatz sieht der gebürtige Neusser den VfB Stuttgart. Für die Schwaben wäre es nach 2018/19 der zweite Auftritt in der Relegation. Damals ging es für den Meister von 2007 nach einem 2:2 im Hin- und einem 0:0 im Rückspiel gegen Union Berlin aufgrund der Auswärtstorregel runter.

Keine Hoffnung sieht Funkel für Schalke 04 und den VfL Bochum. Verantwortlich für den Abstieg der Königsblauen macht der er den straffen Restspielplan der Mannschaft: "Gegen fünf Mannschaften der 'ersten Sechs' noch zu spielen ist eine hammerharte Aufgabe."

Funkel lobt Entscheidung von Schalke 04

Als Letzter wird Funkels Meinung nach der VfL Bochum einlaufen. Dort sehe er die Gefahr, dass das "ein oder andere auseinanderfällt".

Vor allem die beiden Revierklubs hätten aber auch noch Zeit ihm vom Gegenteil zu überzeugen, erklärte Funkel, der die Knappen dafür lobte, dass sie sich schon früh dazu bekannt haben Trainer Thomas Reis auch bei einem eventuellen Abstieg behalten zu wollen.