Uli Hoeneß: 100-Mio.-Transfer beim FC Bayern möglich

Uli Hoeneß ist Ehrenpräsident des FC Bayern

Nach widrigen und wilden Wochen beim FC Bayern scheint nach dem Viertelfinaleinzug in der Champions League vorerst wieder ein wenig Ruhe beim deutschen Rekordmeister eingekehrt zu sein.

Grund genug für Uli Hoeneß, um den Blick schon minimal in Richtung Sommer zu werfen. Spätestens dann dürften Gerüchte um einen möglichen Transfer von Stürmerstar Harry Kane erneut laut werden.

Bereits im vergangenen Jahr soll der FC Bayern beim englischen Stürmer der Tottenham Hotspur vorgefühlt haben, ein Transfer kam aber nicht zustande. Auch, weil die Ablöseforderungen der Spurs für die Münchener deutlich zu hoch gewesen sein dürften.

Hoeneß kritisiert Bayern-Ziel Kane

Immerhin lehnte Tottenham ein vermeintliches 160-Millionen-Angebot von Manchester City ab, wie Hoeneß zuletzt bei einer Veranstaltung der "AZ" in München verriet.

In einem Exklusiv-Interview mit "Sky" erneuerte der 71-Jährige diese Aussagen nun und sortierte sie ein: "Er (Kane; Anm. d. Red.) ist fast 30 Jahre alt. [...] Deswegen habe ich gesagt, in diesem Fall: das wäre gaga wenn der FC Bayern sich so einem Transfer nähern würde."

Würde Hoeneß daher im Fall der Fälle ein Veto einlegen? "Ich würde meine private Meinung sagen", verriet er, aber: "Ich bin einer von neun und wenn die anderen acht sagen, er wird gekauft, dann wird er gekauft. So ist es in einer Demokratie."

Neue "Transfer-Töne" von Bayern-Ehrenpräsident Hoeneß

Durchaus neue Töne schlug Hoeneß an, als er Transfers im dreistelligen Millionenbereich beim FC Bayern für möglich erklärte: "Ich kann mir schon vorstellen, dass mal ein Spieler zum FC Bayern kommt, der um die 100 Millionen kosten kann, aber speziell zum Fall Kane habe ich meine Meinung geäußert."

Eine Aussage, die aufhorchen lässt, denn eigentlich hatte Hoeneß Transfers dieser Höhe beim FC Bayern immer höchst kritisch gesehen.