Uli Hoeneß erhebt Vorwürfe gegen Lothar Matthäus

IMAGO/Ulrich Wagner

Uli Hoeneß ist Ehrenpräsident des FC Bayern

Uli Hoeneß sieht die Aussagen von Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus über den FC Bayern kritisch.

"Lothar ist eine sehr wichtige Persönlichkeit beim FC Bayern in den letzten 30 Jahren. Er ist ein hervorragender Fußball-Fachmann. Das einzige, was mich stört, ist, dass er für viel Geld manchmal vergisst, dass er für diesen Klub einmal Fußball gespielt hat. Ich finde, er überschreitet oft die Grenzen gegenüber seinem ehemaligen Arbeitgeber. Dass die sich das alle gefallen lassen", sagte Hoeneß bei einer Veranstaltung der "AZ" in München.

Matthäus arbeitet seit mehreren Jahren als TV-Experte, unter anderem bei Sky und RTL, und legt in dieser Funktion oftmals den Finger in die Wunde, wenn es beim deutschen Rekordmeister mal nicht so läuft. Der 61-Jährige hatte zwischen 1984 und 1988 sowie von 1992 bis 2000 die Fußballschuhe für die Münchner geschnürt.

Ein Comeback von Matthäus auf der Funktionärsebene bei seinem Ex-Klub ist für Hoeneß nicht vorstellbar. "Ich glaube nicht, dass Lothar irgendwann eine wichtige Position beim FC Bayern ausfüllt", sagte der Ehrenpräsident des Bundesliga-Tabellenführers.

FC Bayern: "Hassliebe" zwischen Uli Hoeneß und Lothar Matthäus

Zwischen Hoeneß und Matthäus schwelt seit Jahren eine Art "Hassliebe". 2002 hatte Hoeneß auf kritische Aussagen des Weltfußballers von 1991 mit dem berühmten Spruch reagiert, dieser wolle "beim FC Bayern was werden", werde aber unter seiner Ägide "nicht mal Greenkeeper".

Später ruderte Hoeneß zurück. "Der Ausspruch tut mir heute wirklich leid. Lothar ist ein hervorragender Fachmann", erklärte er 2009 im damaligen "DSF".

Matthäus wiederum hatte im vergangenen Jahr Einblicke in sein Verhältnis zu Hoeneß gegeben und von Telefonaten nach seinen Experten-Einsätzen bei Niederlagen des FC Bayern berichtet.

"Da komme ich nicht zu Wort, da redet nur Uli Hoeneß. Das ist unglaublich. Er schimpft und schimpft. Und wenn Uli Hoeneß die Luft ausgeht, sagst du: Uli, kann ich auch mal was dazu sagen? Dann geht es noch mal eine Minute weiter und irgendwann kommst du zum Gespräch. Nach 15, 20 Minuten sagt er: 'Komm doch mal zum Tegernsee vorbei und lass uns ein Glas Wein trinken'", sagte Matthäus.