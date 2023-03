Ex-Bayern-Star Lewandowski spricht über Barca-Zukunft

IMAGO/Jose Breton

Robert Lewandowski wechselte im Sommer vom FC Bayern zum FC Barcelona

Nach einem guten Start beim FC Barcelona lief es für Robert Lewandowski zuletzt weitaus weniger rund. Durch das frühe Aus in der Champions League und der Europa League erlitt die Euphorie der Katalanen einen herben Dämpfer. Dennoch hat sich der ehemalige Stürmer des FC Bayern jetzt zu seinem aktuellen Arbeitgeber bekannt.

Mit neun Treffern in seinen ersten sieben Partien in La Liga war Robert Lewandowski im Sommer nahezu perfekt in die neue Saison gestartet. Doch in den letzten acht Ligaspielen traf der ehemalige Stürmer-Star des FC Bayern lediglich zweimal. Zusätzlich machte ihm eine Oberschenkelblessur und eine Sperre in Folge eines Platzverweises zu schaffen.

Dass die Tore des Mittelstürmers fehlen, machte sich schnell bemerkbar: Das Aus in der Gruppenhase der Champions League und das Ausscheiden in den Playoffs der Europa League gegen Manchester United war bei der Blaugrana nicht eingeplant. Trotz des Rückschlags glaubt Lewandowski an eine gute Zukunftsperspektive seiner Mannschaft.

Ex-Bayern-Star Lewandowski will "noch viele Jahre bleiben"

"Barça hat junge Spieler mit großem Potenzial. Mit ihnen ist die Zukunft des Vereins gesichert", stellte der 34-Jährige im vereinseigenen "Barca Magazine" klar, fügte aber gleichzeitig hinzu: "Wir haben eine junge Mannschaft mit wenig Erfahrung. Wir haben Fehler gemacht und wenn man die Champions League gewinnen will, darf man solche Fehler nicht machen."

Auch Lewandowski will seinen Teil dazu beitragen, dass die Katalanen in naher Zukunft wieder den Henkelpott in den Händen halten. Für den erfolgsverwöhnten Klub wäre es der erste Titel in der Champions League seit 2015.

"Ich hoffe, ich kann noch viele Jahre hier bleiben. Ich denke nicht darüber nach, wie viele Jahre ich noch bei Barça sein werde. Ich glaube immer noch, dass ich noch ein paar Jahre auf hohem Niveau spielen kann, aber ich weiß nicht, wie viele. Ich bin sicher, dass es nicht nur ein oder zwei sein werden. Es werden mehr sein," bekennt sich der zehnfache deutsche Meister zum FC Barcelona, dessen Vertrag in der spanischen Metropole noch bis 2026 läuft.