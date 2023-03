Matthäus legt sich fest: Derby als Meister-Prüfstein

IMAGO/Revierfoto

Lothar Matthäus traut dem BVB die Deutsche Meisterschaft zu

Das Ausscheiden in der Champions League gegen den FC Chelsea schmerzte den BVB auch noch Tage danach, mittlerweile ist der Blick aber auf die nächste Aufgabe gerichtet. Am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) steht das Revierderby beim FC Schalke 04 an. Eine weitere Partie mit richtungweisendem Charakter, befindet auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

Im Bundesliga-Meisterrennen mit dem FC Bayern dürfe sich Borussia Dortmund beim reinen Blick auf die Tabelle keinen Patzer beim Vorletzten aus Gelsenkirchen erlauben.

Der 61-Jährige wusste im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" aber selbst: "Im Revierderby brennt immer der Baum! Da herrscht eine große Rivalität, beide Klubs haben deutsche Fußballgeschichte geschrieben. Egal, wo ich gelebt habe: Jeder Fußballfan weiß um die Bedeutung dieses Spiels."

Sollten die Schwarz-Gelben die Chelsea-Pleite vier Tage später in Gelsenkirchen abgeschüttelt haben und ihrer Favoritenrolle im Revierderby gerecht werden, traut Ex-Weltfußballer Matthäus dem BVB anschließend sogar den ganz großen Wurf zu.

"Das Derby ist ein echter Prüfstein auf allen Ebenen, fußballerisch und mental, ob die Bereitschaft stimmt. Schalke wird kratzen, beißen, kämpfen", ist sich Matthäus sicher.

Terzic genießt beim BVB "maximale Wertschätzung"

Sollte die Aufgabe aus Dortmunder Sicht gelöst werden, würde das für die kommenden Wochen mächtig Auftrieb verleihen, ist sich der Weltmeister von 1990 sicher: "In diesem Jahr haben sie gezeigt, dass sie fokussierter sind, allmählich diese Siegermentalität entwickeln und das nötige Spielglück haben. Die Leistung stimmt. Wenn das Verletzungspech nicht über die Gebühr zuschlägt, haben sie eine gute Chance, Deutscher Meister zu werden."

Alleine die Tatsache, dass der BVB seit Januar bereits neun Zähler auf den FC Bayern aufgeholt habe, sei "eine Ansage". Wie ernst die Dortmunder Titelambitionen nun zu nehmen seien, werde sich "in einem Spiel wie am Samstag zeigen".

Lobende Worte fand der heutige TV-Experte derweil für den BVB-Cheftrainer Lothar Matthäus, den er als wichtigsten Protagonisten der Dortmunder Aufholjagd in der Bundesliga ausmachte: "Mein Eindruck ist, dass in Dortmund Trainer und Team zusammengefunden haben. Erst kommt die Arbeit, dann die Fußballkunst, das Ergebnis steht inzwischen vor dem Spektakel. Die Reihenfolge stimmt, anders als noch in Teilen der Hinrunde. Edin Terzic hat im Winter offensichtlich die richtigen Worte gefunden. [...] Er kennt das Vereinsleben aus dem Effeff. Diese Nähe zum Klub bringt ihm maximale Wertschätzung."