Wechsel im Sommer? Pikante Gerüchte um Haaland

IMAGO/Conor Molloy/News Images

Erling Haaland wechselte vom BVB zu Manchester City

Plant Real Madrid im Sommer gleich zwei spektakuläre Transfers. Das Interesse an BVB-Profi Jude Bellingham ist hinlänglich bekannt. Doch offenbar könnten die Königlichen auch bei Manchester City bezüglich Erling Haaland vorstellig werden.

Real Madrid will nach der laufenden Saison einen Umbruch vollziehen. Jude Bellingham gilt als ausgemachtes Ziel für das zentrale Mittelfeld.

Wie "Bild" unlängst unter Berufung auf eigene Informationen vermeldete, weilte Vater Mark Bellingham in der vergangenen Woche bereits in Madrid, um über einen Wechsel seines Sohnes zum spanischen Rekordmeister zu verhandeln.

Zuvor hatte das Portal "fussballtransfers.com" von einem Treffen zwischen Mark Bellingham und Reals Chefscout Juni Calafat im Chelsea Harbour Hotel in London berichtet.

Real Madrid auch an Erling Haaland interessiert?

Laut "Independent" hat Real Madrid aber noch einen weiteren großen Namen auf der Wunschliste stehen: Erling Haaland von Manchester City.

Offenbar will Vereinspräsident Florentino Pérez testen, ob der amtierende englische Meister dazu bereit ist, den Angreifer nach nur einer Saison wieder ziehen zu lassen.

Erling Haaland glänzt bei Manchester City

Ob sich die Skyblues darauf einlassen, darf allerdings bezweifelt werden. Haaland ist bei Manchester City der beste Torjäger im Team von Cheftrainer Pep Guardiola. Der 22-Jährige war im vergangenen Sommer vom BVB in die Premier League gewechselt und besitzt noch einen Vertrag bis 2027.

Real Madrid wird nun schon seit mehr als einem Jahr mit Haaland in Verbindung gebracht. Der amtierende Champions-League-Sieger zeigte im vergangenen Sommer ebenfalls Interesse an Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain. Nachdem sich der französische Superstar für einen Verbleib bei PSG entschieden hatte, sollen seine Aktien in der spanischen Hauptstadt gesunken sein, schlussfolgert der "Independent".