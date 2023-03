Zukunfts-Pläne des FC Bayern mit Musiala durchgesickert

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jamal Musiala steht beim FC Bayern noch bis 2026 unter Vertrag

Der FC Bayern beschäftigt sich hinter den Kulissen offenbar bereits mit einer Verlängerung des Vertrags von Jamal Musiala über 2026 hinaus.

Das berichtet "Sport1"-Reporter Kerry Hau im Podcast "Die Bayern-Woche". "Der FC Bayern beschäftigt sich natürlich mit einer Verlängerung und will das auch. Aber in den nächsten Wochen oder den nächsten zwei, drei oder vier Monaten wird nichts passieren. Es besteht keine Eile", so der Journalist.

Obwohl Musiala auch immer wieder bei internationalen Top-Klubs, darunter Real Madrid, gehandelt wurde, hat der FC Bayern offenbar beste Karten, was einen langfristigen Verbleib des 20 Jahre alten Nationalspielers angeht.

An Musialas Verlängerung in München bestehe "kein Zweifel", sagte Hau. "Alles andere wäre ein großes Wunder. Da müsste schon sehr viel zusammenkommen." Der gebürtige Stuttgarter fühle sich "sehr wohl beim FC Bayern" und wolle "noch viele Jahre dort spielen".

FC Bayern: Jamal Musiala winkt Gehaltserhöhung

Aus Sicht der Münchner geht es dem Reporter zufolge nun darum, Musiala für seine rasante Entwicklung sowie seine guten Leistungen zu belohnen - auch finanziell. Aktuell kann Musiala beim FC Bayern inklusive Prämien "nur" bis zu acht Millionen Euro verdienen.

"Top-Leistung verdient natürlich auch ein Top-Gehalt. Musiala wird sicherlich ein gutes Angebot von den Bayern bekommen. Das werden die Verantwortlichen dann an ihn herantragen", erklärte Hau.

Seinen aktuellen Kontrakt hatte Musiala im Frühjahr 2021 unterschrieben. Seitdem machte er noch einmal einen deutliche Entwicklungssprung.

Inzwischen ist der Edeltechniker unumstrittener Stammspieler unter Trainer Julian Nagelsmann. 111 Pflichtspiele für die Profis des FC Bayern stehen bereits in Musialas Vita. Dabei gelangen ihm 49 Torbeteiligungen (30 Treffer, 19 Vorlagen).

Sein Marktwert wird auf rund 100 Millionen Euro taxiert.