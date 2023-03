FC Bayern droht Hängepartie im Kane-Poker

IMAGO/Li Ying

Wechselt Harry Kane zum FC Bayern?

Angelt sich der FC Bayern mit Harry Kane im Sommer einen der besten Mittelstürmer der Welt? Immer wieder ranken sich um den Torjäger von Tottenham Hotspur heiße Wechsel-Gerüchte. Die Interessenten um den deutschen Rekordmeister müssen sich aber angeblich in Geduld üben.

Laut der "Daily Mail" wird sich Kane erst am Saisonende mit Tottenham Hotspur über seine sportliche Zukunft unterhalten.

Dem FC Bayern droht im spektakulären Transfer-Poker folglich eine Hängepartie. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft wird seit Monaten mit den Münchnern in Verbindung gebracht.

Dem Portal "Football Insider" zufolge rufen die Londoner über 100 Millionen Pfund für Kane auf. Umgerechnet müsste der FC Bayern somit mindestens 113 Millionen Euro an Tottenham Hotspur überweisen.

Aktuell bekleidet Eric Maxim Choupo-Moting beim Tabellenführer der Fußball-Bundesliga die Neuner-Position. Der 33 Jahre alte Routinier hat an der Säbener Straße unlängst ein neues Arbeitspapier bis 2024 unterzeichnet.

Kane schweigt zu seiner Zukunft

"Gar nichts" habe die Verlängerung von Choupo-Moting mit der Personalie Kane zu tun. "Das ist überhaupt nicht unsere Überlegung", sagte Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic zuletzt bei "Sky".

Kane, der ebenfalls bei Manchester United gehandelt wird, selbst hält sich bezüglich seiner sportlichen Zukunft noch bedeckt. "Ich bin nur hier, um jedes Spiel zu performen und alles für den Verein zu geben. Wir werden sehen, was passiert, aber ich konzentriere mich auf diese Saison. Wir sind in einer guten Position, um zu pushen und darauf konzentriere ich mich", meinte Torjäger Anfang Februar im Gespräch mit "Viaplay".

Anscheinend will Kane erst einmal abwarten, wie die restliche Saison bei Tottenham Hotspur verläuft. Die Nordlondoner sind im Achtelfinale der Champions League kürzlich am AC Mailand gescheitert. In der Premier League rangieren die Spurs derzeit auf dem vierten Platz.