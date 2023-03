Matthäus zu BVB-Gerüchten: "Die Kohle muss stimmen"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Die BVB-Stars Jude Bellingham, Mats Hummels und Marco Reus (v.l.)

Ausgerechnet vor dem prestigeträchtigen Revierderby beim FC Schalke 04 am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) musste Borussia Dortmund einen herben Dämpfer hinnehmen. Beim FC Chelsea unterlag der BVB mit 0:2 und flog aus der Champions League. Darüber hinaus sorgen immer wieder die Gerüchte um gleich mehrere Topstars der Dortmunder für Störfeuer.

Vor allem über die sportliche Zukunft von Jude Bellingham über den Sommer hinaus wird seit Monaten wild spekuliert. Für Lothar Matthäus dürfen die tagtäglichen Wasserstandsmeldungen beim jungen Engländer aber kein Grund dafür sein, dass sich der BVB vor dem Schlagerspiel beim FC Schalke 04 aus seiner Konzentration bringen lässt.

"Diese Situation hat der BVB bei Sancho, Haaland und so weiter schon mehrfach mitgemacht. Sie werden auf alle Fälle vorbereitet sein. Es liegt auf der Hand, dass bei dem Aufstieg, den Bellingham in den letzten zwei Jahren hingelegt hat, alle Topklubs Interesse zeigen. [...] Wenn der Spieler gehen will, wird man ihn nicht halten können. Dann muss für den BVB wenigsten die Kohle stimmen", stellte Matthäus gegenüber den "Ruhr Nachrichten" klar.

Bellingham steht beim Tabellenzweiten der Bundesliga noch bis 2025 unter Vertrag, wird im Falle eines Wechsels wohl eine Ablösesumme weit jenseits der 100-Millionen-Euro-Marke generieren.

Matthäus empfiehlt dem BVB "Vertragsgespräche auf Augenhöhe"

Anders stellt sich die Situation bei den Dortmunder Leitwölfen Marco Reus und Mats Hummels da, die ebenfalls vor einer ungeklärten Zukunft bei den Schwarz-Gelben stehen. Ihre Arbeitspapiere laufen im Sommer aus, noch haben sie keinen Vertrag für ein oder mehrere weitere Jahre bei den Westfalen unterschrieben.

"Hummels und Reus sind nicht unantastbar, auch wenn sie Kapitäne sind. Ein Thomas Müller beim FC Bayern hat das ähnlich erlebt. Die einzig richtige Reaktion ist es, Gas zu geben, Leistung zu zeigen. [...] Meiner Einschätzung nach nehmen Reus und Hummels ihre Situation an, wie sich das gehört. Beide haben in dieser Saison schon starke Spiele abgeliefert", befindet TV-Experte Matthäus, der beide als "dermaßen verdiente Spieler" titulierte und sie weiterhin für "wichtige Ansprechpartner" für Cheftrainer Edin Terzic hält.

Der Rekordnationalspieler gab sowohl dem Verein als auch den Spielern für die bevorstehenden Verhandlungen einen Ratschlag aus eigener Erfahrung mit auf den Weg: "Die Vertragsgespräche muss man offen, ehrlich und auf Augenhöhe führen."