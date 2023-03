Darum gewinnt Schalke 04 das Revierderby gegen den BVB

IMAGO/Elmar Kremser/SVEN SIMON

Der FC Schalke 04 geht selbstbewusst in das Revierderby gegen den BVB

Alles andere als ein Erfolg von Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 im Revierderby am Samstag wäre eine große Überraschung. Doch die letzten Wochen haben den Knappen Mut gemacht. Führt das neue Abwehr-Bollwerk die Knappen zum Erfolg? Oder scheitern die Dortmunder am Ende an ihren eigenen Sorgen?

sport.de nennt vier Gründe, die für einen Erfolg der Königsblauen sprechen.

FC Schalke 04 entwickelt Abwehr-Bollwerk

Hoffnungen auf einen Erfolg gegen den ungeliebten Nachbarn dürfen den Schalkern die guten Leistungen der letzten Wochen machen. Seit dem Rückrunden-Auftakt gegen den 1. FC Köln sind die Knappen ungeschlagen. Dazu bekamen sie gerade einmal ein Gegentor in den letzten sechs Partien.

An der besten Abwehr der Rückrunde soll sich nun auch der BVB seine Zähne ausbeißen. Der Transfer von Innenverteidiger Moritz Jenz entpuppte sich als absoluter Volltreffer. Der 23-Jährige stabilisierte die S04-Abwehr merklich. Auch Nebenmann Maya Yoshida profitiert von dem neuen Abwehrchef und produziert weitaus weniger Fehler als noch in der Hinrunde.

Dazu kommt, dass S04 auch im Mittelfeld zugelegt hat. Tom Krauß und Alex Kral offenbaren in der Zentrale kaum Lücken und erleichtern der Defensive ihre Arbeit. Das Sechser-Duo hält die Gegner so bereits frühzeitig aus gefährlichen Zonen fern.

Euphorie-Welle beim FC Schalke 04 hält an

Der 2:0-Erfolg im Straßenbahnduell beim VfL Bochum hat die Vorfreude auf das große Derby am Samstagabend noch einmal zusätzlich angeheizt. "Wir sind in einer ganz guten Phase. Vor ein paar Wochen hat noch jeder darüber geredet, wie hoch das Ergebnis ausfällt. Jetzt hat sich das Blatt ein bisschen gewendet", gab sich Schalke-Trainer Thomas Reis selbstbewusst.

Auch Sportvorstand Peter Knäbel spürt die Erleichterung, welche die Erfolge der letzten Wochen mit sich brachten. "Es atmet sich leichter", sagte er. Durch das gewonnene Selbstvertrauen wolle man dem BVB auf "Augenhöhe begegnen", kündigte Knäbel an.

Verstecken will sich der FC Schalke 04 also nicht. Die Siege gegen den VfB Stuttgart und den VfL Bochum haben das Selbstbewusstsein verändert. Als siebtbeste Mannschaft der Rückrunde erwartet den BVB ein weitaus gefährlicherer Gegner als noch in der Hinrunde

Die Verletzungssorgen beim BVB sind zurück

Bereits in der Hinrunde kämpften die Schwarz-Gelben mit einem großen Kader-Engpass. Nun sind die personellen Sorgen erneut ausgebrochen.

Beim Spiel in der Champions League gegen den FC Chelsea sank Julian Brandt nach wenigen Minuten mit einem Muskelfaserriss auf dem Rasen an der Stamford Bridge nieder und konnte nicht weiterspielen.

Auch der Derby-Einsatz von Kapitän Marco Reus und Stammtorhüter Gregor Kobel soll auf der Kippe stehen. Dazu kommt: Auch Karim Adeyemi wird dem BVB wohl nicht zur Verfügung stehen. Während Kobel zuletzt von Alexander Meyer gut vertreten wurde, sind die Alternativen für das Offensiv-Trio rar.

Dieses hatte in am Aufschwung der Dortmunder großen Anteil. Alleine in der Bundesliga kommt das Trio im Jahr 2023 auf insgesamt neun Tore und sieben Vorlagen. Damit waren Adeyemi, der mit seinem Tempo auch gegen Schalke eine echte Waffe wäre, Reus und Brandt an mehr als 50 Prozent aller BVB-Bundesliga-Tore in diesem Jahr beteiligt.

Der BVB trägt Champions-League-Trauer

Wie bitter das Aus von Borussia Dortmund im Achtelfinale der Champions League war, ist unbestritten. Besonders der Handelfmeter zum zweiten Treffer der Londoner und dessen Entstehung sorgten beim BVB für Unmut. Fraglich, ob die Westfalen das bittere Ausscheiden aus der Königsklasse nur wenige Tage später bereits verdaut haben.

Zudem kommt die Belastung, welcher die BVB-Stars am Mittwoch ausgesetzt waren. Besonders Spieler wie Jude Bellingham, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck könnten die Anstrengungen von der Chelsea-Partie noch in den Knochen stecken. Dazu kommen auch die Reisestrapazen, die ein Europa-Trip mit sich bringt.

Das Problem: Durch die vielen Verletzungssorgen ist eine Rotation kaum möglich. Es werden gegen den FC Schalke also die gleichen Spielern richten müssen, wie auch bei der Partie in London.

Jannis Bartling