Frust bei Joao Cancelo? Das sagt Hasan Salihamidzic

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Joao Cancelo ist noch bis zum Sommer an den FC Bayern verliehen

Beim FC Bayern bleibt Joao Cancelo seit Wochen etwas überraschend nur die Reservistenrolle. Schon wird über Frust beim Winter-Neuzugang spekuliert. Sportvorstand Hasan Salihamidzic äußerte sich nach dem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain zu der durchaus pikanten Situation.

Auch im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen Paris Saint-Germain schmorte Joao Cancelo zu Beginn nur auf der Bank des FC Bayern. Youngster Josip Stanisic bekam als rechter Schienenspieler den Vorzug vor der Leihgabe von Manchester City. Links, auf Cancelos 1b-Position, ist Alphonso Davies ohnehin ohne Wenn und Aber gesetzt.

Dass Cancelo sich trotz seiner späten Einwechselung in der 86. Minute voll reinhängte und sogar noch Serge Gnabrys Treffer zum 2:0 vorbereitete, spricht zwar für ihn und seine Arbeitseinstellung. Die hartnäckigen Spekulationen, der Portugiese sei nach nur anderthalb Monaten beim FC Bayern angesichts seiner überschaubaren Einsatzzeit schon schwer gefrustet, verstummten aber dennoch nicht gänzlich.

"Natürlich" habe sowohl er selbst als auch Trainer Julian Nagelsmann mit Cancelo über seine derzeit schwierige Situation gesprochen, gab Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach der Partie zu Protokoll. ""Er hat zuletzt nicht ganz so trainiert und gespielt, wie er sich das selber vorgestellt hat. Wir kommunizieren sehr gut mit ihm."

Joao Cancelos Zukunft beim FC Bayern offen

Cancelo sei "ein überragender Spieler, der für unsere Mannschaft noch wichtig werden wird", sagte der Ex-Profi. Insgesamt sei der Edel-Reservist "sehr positiv", lobte Salihamidzic, das habe auch Cancelos Freude über Gnabrys Tor gezeigt.

Ob und wie es für den 28-Jährigen beim FC Bayern weitergeht, steht aktuell dennoch in den Sternen. Cancelos Leih-Vertrag läuft am 30. Juni aus. Die Kauf-Option in Höhe von satten 70 Millionen Euro wird der deutsche Rekordmeister wohl nicht ziehen.

Stattdessen könnten die Münchner mit Manchester City über eine niedrigere Ablöse verhandeln - aber auch das sicherlich nur, wenn Cancelo bis dahin mehr Eindruck hinterlässt als bisher.