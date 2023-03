FC Bayern droht Schlappe im Poker um Florian Wirtz

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Florian Wirtz wird seit Längerem beim FC Bayern gehandelt

Seit Jahren beobachtet der FC Bayern die Entwicklung von Florian Wirtz - konkrete Transfer-Bemühungen nicht ausgeschlossen. Doch ein Konkurrent könnte dem deutschen Rekordmeister im Poker um das Offensiv-Juwel von Bayer Leverkusen dazwischen grätschen.

Nach seiner monatelangen Pause in Folge eines Kreuzbandrisses kommt Florian Wirtz gerade wieder in Form. Insgesamt elf Pflichtspiele in Bundesliga und Europa League absolvierte der 19-Jährige 2022/2023 bislang. Zuletzt mehrten sich Wirtz' starke Leistungen, beispielsweise beim 4:1-Sieg der Werkself gegen Hertha BSC am vergangenen Wochenende.

Mit seiner Rückkehr auf den Platz nehmen auch die Transfer-Gerüchte um Wirtz wieder Fahrt auf. Der spanischen "Sport" zufolge intensiviert insbesondere der FC Barcelona seine Bemühungen um den Nationalspieler.

Demnach habe der katalanische Klub Kontakt mit Hans-Joachim Wirtz, Vater und Berater des Leverkuseners, aufgenommen und ihn "um Geduld gebeten".

FC Barcelona statt FC Bayern?

Hintergrund: Barca wolle zwar die Möglichkeit eines zukünftigen Transfers ausloten, heißt es. Im kommenden Sommer sind aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation aber keine konkreten Bemühungen um einen Spieler mit dem Marktwert von Wirtz möglich.

Immerhin: Die Familie Wirtz soll von den Bemühungen des 26-fachen spanischen Meisters angetan sein.

Neben Bayer Leverkusen dürften die Meldungen aus Spanien auch den FC Bayern wenig begeistern: Die Münchner gelten seit Längerem als möglicher Anwärter auf eine Wirtz-Verpflichtung, sobald das Juwel auf den Markt kommt.

"Fichajes.net" hatte sogar berichtet, der Noch-Leverkusener spiele "eine Hauptrolle" in den Planungen an der Säbener Straße.

Am längsten Hebel sitzt in der Personalie aber Bayer: Wirtz' Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2027. Eine Ausstiegsklausel enthält der Kontrakt nicht.