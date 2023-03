Polizei in Neapel verschärft Sicherheitsmaßnahmen

IMAGO/Joaquim Ferreira

Viele Fans von Eintracht Frankfurt werden in Neapel erwartet

Nach dem Ausschluss der Fans von Eintracht Frankfurt für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim SSC Neapel am 15. März (21:00 Uhr/DAZN) werden die Sicherheitsvorkehrungen in der Stadt verschärft.

Grund dafür seien Befürchtungen der italienischen Polizei, dass Eintracht-Fans auch ohne Ticket nach Neapel reisen und es zu Zusammenstößen kommen könnte, berichtet die "Gazzetta dello sport". Das Hinspiel hatte Napoli am Main mit 2:0 gewonnen, rund um die Partie war es zu einigen gewaltsamen Übergriffen und Festnahmen gekommen.

Der neapolitanische Polizeichef, Alessandro Giuliano, berichtete von Angriffen auf italienische Anhänger, was zur Festnahme von 25 deutschen Fans geführt hatte. Außerdem wurden 30 Fahrzeuge neapolitanischer Hooligans unweit einer Tankstelle mit Gegenständen beworfen.

Dabei wurde ein Polizist verletzt, elf Eintracht-Fans wurden festgenommen, heißt es im Bericht.