Schalke-Star kündigt "ekliges" Derby gegen den BVB an

Rodrigo Zalazar brennt auf das Revierderby gegen den BVB

Nach sechs Spielen ohne Niederlage ist das Selbstvertrauen beim einstigen Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 seit dem Rückrunden-Auftakt spürbar gestiegen. Jetzt wollen die Gelsenkirchener sogar unbedingt einen Sieg im Revierderby gegen den zuletzt noch übermächtig wirkenden Erzrivalen Borussia Dortmund einfahren.

Wenn am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) der BVB zu Gast in der Schalker Veltins-Arena ist, will der FC Schalke nicht weniger als den fünften Saisonsieg einfahren und endlich den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz schaffen.

Mittelfeldstar Rodrigo Zalazar versprach dem schwarz-gelben Rivalen schon mal einen besonders heißen Tanz in Gelsenkirchen: "Ich kann sagen: Es wird für den BVB sicher nicht einfach. Sie müssen richtig hart gegen uns arbeiten. Das wird eklig!", meinte der Uruguayer im Gespräch mit "Sport1".

Zalazar wirbelte schon in der Vorwoche beim kleinen Derby gegen den VfL Bochum, stand bis kurz vor Schluss auf dem Rasen und bereitete den 2:0-Endstand durch Marius Bülter mustergültig vor.

Wie der 23-Jährige betonte, brenne er genau für solche brisanten Nachbarschaftsduelle: "Das Derby gegen Dortmund ist etwas ganz Besonderes. Ich bin verrückt nach solchen Spielen. Ich liebe Derbys und habe diese Spiele schon mit St. Pauli gegen den HSV gemocht. Ich liebe diesen speziellen Druck."

In der laufenden Saison hatte Zalazar schon mit größeren Verletzungssorgen zu kämpfen, stand bis dato achtmal in der Bundesliga-Startelf des FC Schalke.

FC Schalke 04 arbeitet für den Klassenerhalt

Das Rezept, wie er mit seinen Königsblauen die Überraschung gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund schaffen wolle, hat der Kreativspieler bereits parat: "Chelsea hat gezeigt: Wenn man mit Wucht und Schnelligkeit kommt, ist Dortmund schlagbar. Gerade mit den schnellen Spielern über die Flügel haben sie Probleme."

Seine Mannschaft müsse "von der ersten Minute an aggressiv sein und die wenigen Chancen nutzen". Außerdem hoffe er auf die lautstarke Atmosphäre der S04-Anhänger von den Rängen. Für Zalazar steht fest: "Mit den Fans im Rücken kann alles passieren. Wir haben ebenfalls viel Qualität, mehr als die Tabelle aktuell vielleicht aussagt."

Der Klassenerhalt in der Aufstiegssaison sei und bleibe das übergeordnete Saisonziel des gesamten Klubs, wie er weiter ausführte. Aktuell rangiert der FC Schalke noch auf Platz 17, allerdings punktgleich mit dem 15. VfB Stuttgart.