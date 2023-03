FIRO/FIRO/SID/

Klingenburg und Kaiserslautern lösen den Vertrag auf

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern und Mittelfeldspieler Rene Klingenburg gehen ab sofort getrennte Wege.

Wie der Verein mitteilte, wurde der Vertrag des 29-Jährigen "in beidseitigem Einvernehmen" aufgelöst. Klingenburg spielte seit Sommer 2021 beim FCK, in der laufenden Spielzeit kam er nur in einem Pflichtspiel zum Einsatz.