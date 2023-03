Bericht: Eintracht nimmt Bundesliga-Star ins Visier

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Konstantinos Mavropanos (l.) ist Leistungsträger beim VfB Stuttgart

Am Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr) tritt Eintracht Frankfurt zum Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart an. Die Partie des Tabellensechsten gegen den 15. wird dabei durch ein aktuelles Transfergerücht angeheizt.

Wie aus einem jüngsten Bericht der "Bild" hervorgeht, haben die Frankfurter nämlich Abwehr-Turm Konstantinos Mavropanos ins Visier genommen.

Der griechische Innenverteidiger ist unumstrittener Stammspieler beim VfB, stand in der laufenden Saison bis dato 22 Mal in Pflichtspielen auf dem Rasen. Schon seit Längerem wird der 25-Jährige mit einem möglichen Abschied aus dem Ländle nach dieser Saison in Verbindung gebracht, gilt er im Kader der klammen Stuttgarter doch als einer der wertvollsten Spieler.

Bei der Eintracht könnte Mavropanos den nächsten Karriereschritt gehen, den er sich im kommenden Sommer ohnehin vorgenommen hat. Allerdings würde der 1,94-m-Hüne eine sehr teure Angelegenheit werden, sollten die Adlerträger aus Frankfurt tatsächlich Ernst machen beim gebürtigen Athener.

Mavropanos beim VfB Stuttgart noch bis 2025 unter Vertrag

Schon im letzten Winter sollen die Schwaben nämlich eine 15-Millionen-Euro-Offerte von Inter Mailand für den Leistungsträger ausgeschlagen haben, der in der Bundesliga im Schnitt fast zwei Drittel aller Zweikämpfe gewinnt.

Die Eintracht könnte einen Transfer dieses Volumens wohl trotzdem stemmen, sollte sich auf der Abgabenseite nach der laufenden Saison ebenfalls etwas tun. Von den Defensivspielern wurden zuletzt Stammkräfte wie Evan Ndicka oder Tuta wiederholt heiß in der Transferküche gehandelt.

Konstantinos Mavropanos spielt derzeit seine dritte Bundesliga-Saison beim VfB Stuttgart, besitzt am Neckar noch ein laufendes Arbeitspapier bis 2025. Anfänglich war er als Leihspieler vom FC Arsenal zum VfB gekommen, ehe der Klub im letzten Jahr die Kaufoption zog und den Abwehrspieler für 3,2 Millionen Euro verpflichtete.