Neuer S04-Liebling: "Seit Tagen heiß auf dieses Duell"

Gegen Wolfsburg jubelte Michael Frey schon einmal - am Ende wurde sein Treffer wegen Abseits zurückgenommen

In erster Linie wurde Michael Frey im Winter vom FC Schalke 04 ausgeliehen, um als gelernter Mittelstürmer für neue Torgefahr zu sorgen und Treffer für den Klassenerhalt zu erzielen. Auf sein Premieren-Tor im königsblauen Trikot wartet der Schweizer zwar bis heute, trotzdem gilt er längst als einer der Publikumslieblinge auf Schalke. Jetzt steht er vor seinem ersten Revierderby gegen den BVB.

Gegen Borussia Dortmund hofft S04-Leihspieler Michael Frey am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) auf seinen neunten Bundesliga-Einsatz. Nachdem es in der Vorwoche im "Straßenbahn-Derby" schon einen wichtigen 2:0-Auswärtssieg für die Knappen beim VfL Bochum setzte, träumt nun ganz Gelsenkirchen vom nächsten Sieg in einem Nachbarschaftsduell.

So auch Frey, der im Interview auf der Vereinshomepage erkannte: "Man merkt direkt, dass es etwas Spezielles ist. Die Menschen sind seit Tagen heiß auf dieses Duell. Wenn ich durch die Stadt laufe, sprechen mich die Leute an. Jeder von uns Spielern weiß, was auf uns zukommen wird und welche Bedeutung diese Partie hat."

Der Schweizer peilt an, ausgerechnet gegen den schwarz-gelben Erzrivalen sein erstes Tor für Königsblau zu erzielen. Sein bis dato einziger Treffer in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg wurde wegen einer Abseitsstellung vom VAR zurückgenommen.

Frey hofft auf sechsten Startelf-Einsatz für den FC Schalke 04

Eine besondere Vorbereitung für sein bisher wichtigstes Spiel im Schalke-Trikot gibt es bei Frey allerdings nicht: "Ich gehe jedes Spiel mit 100 Prozent Einsatz an. Es würde nichts bringen, etwas anders zu machen, nur weil es ein besonderes Duell ist. Jede einzelne Partie ist momentan wie ein Finale für uns."

Derby-Erfahrung bringt der 28-Jährige derweil aus seiner Zeit in der türkischen SüperLig mit. 2018/2019 stand er bei Fenerbahce unter Vertrag und lief unter anderem in den heißen Istanbul-Derbys gegen Galatasaray auf.

"Natürlich hilft es dir, wenn du so etwas Ähnliches schon einmal erlebt hast. Aber: Jede Begegnung ist anders, jedes Derby ist anders", so Frey, der auf seine sechste Startelf-Nominierung von Cheftrainer Thomas Reis hofft.