Was bringt Eberls brisantes Wiedersehen mit Gladbach?

Max Eberl ist inzwischen Sportchef bei RB Leipzig

Mit klarer Kante stellte sich Max Eberl als Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach einst gegen RB Leipzig, nur um dann die Seiten zu wechseln. Jetzt kommt es zum Wiedersehen mit den Fohlen.

Was erwartet Max Eberl? Geschmacklose Plakate, beleidigende Fangesänge? Es wäre nichts, was RB Leipzigs Sportchef nicht schon gewohnt wäre. Und doch wird die Reise in seine Vergangenheit am Samstag, an Eberls 100. Tag im neuen Amt, ganz besonders brisant. Beim ersten offiziellen Wiedersehen im Sächsischen (15:30 Uhr) werden ihn die Fans von Borussia Mönchengladbach kaum mit offenen Armen empfangen. Im Gegenteil.

Besonders deutlich wurde die Gladbacher Ultragruppierung Sottocultura, die Eberl auf ihrer Webseite als "charakterlose Person" bezeichnete, die "auf die böse Seite des Fußballs" gewechselt sei. Gleichzeitig schrieb die Gruppe mit Verweis auf Eberls Burn-out-Diagnose, derentwegen er Gladbach im Januar 2022 nach 23 Jahren als Spieler und Sportdirektor verlassen hatte, von "seiner erfundenen 'Erkrankung', die ihm dann zufällig und passenderweise den Weg nach Leipzig ebnete".

Gladbach-Fans rufen zum Protest auf

Hasserfüllte Banner gegen Eberl waren schon im Februar bei Leipzigs Auswärtsspiel beim 1. FC Köln und daheim gegen Union Berlin auf den Tribünen zu sehen gewesen. Auch beim Hinspiel gegen Gladbach im vergangenen September, als Eberl noch in seiner selbst gewählten Auszeit weilte, hatte es im Borussia-Park ähnliche Spruchbänder gegeben.

Die Anhänger der Traditionsklubs lehnen das "Konstrukt RB" ab - im Fall der Borussia kommt die persönliche Enttäuschung hinzu, dass sich ein Ur-Gladbacher für den von einem Getränkeriesen gesponserten Emporkömmling entschieden hatte.

Folglich rief Sottocultura dazu auf, Trillerpfeifen ins Stadion zu schmuggeln und dem Protest in den ersten 19 Minuten lautstark Ausdruck zu verleihen.

Gladbachs Geschäftsführer Stephan Schippers appellierte an die Anhängerschaft: "Wir wollen niemandem das Recht zur Meinungsäußerung absprechen, aber wir erwarten, dass dies oberhalb der Gürtellinie stattfindet", sagte er. Eberl-Nachfolger Roland Virkus forderte fast wortgleich: "Emotionen gehören im Fußball dazu, jeder darf seine Meinung sagen. Aber es muss alles oberhalb der Gürtellinie bleiben."

Eberl gerät ins Schlingern

RB-Trainer Marco Rose, der Gladbach von 2019 bis 2021 betreut hatte und in der Vergangenheit ebenfalls angefeindet worden war, schien sich in den Worten der Gladbacher Bosse noch mehr Klarheit zu wünschen.

"Mir würde es besser gefallen, wenn nicht hinten das Aber" hinten dran käme: Meinungsfreiheit ist erlaubt und friedliche Proteste. Dieses Aber immer hintendran, wenn es um uns geht. Aber auch damit können wir umgehen", so der Coach.

Inhaltlich durchaus nachvollziehbarer Kritik musste sich Eberl in den vergangenen Tagen stellen - und seine jüngsten Aussagen über Leipzigs Transfergebaren könnten am Samstag noch einmal auf den Tisch kommen.

Schließlich war Eberl kürzlich ins Schlingern geraten, als er mit seinen Worten aus dem Jahr 2016 konfrontiert wurde. Dieses "Geschiebe von Spielern" von RB Salzburg zum Schwesterklub Leipzig, hatte Eberl damals gesagt, "hat einen faden Beigeschmack".

Mittlerweile hat sich seine Meinung offenbar geändert. "Die Welt hat sich weitergedreht", sagte Eberl nun, nachdem der einstige Kritiker bei der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Nicolas Seiwald von genau dieser Verbindung bei seinem ersten Transfer Gebrauch machte. "Ich habe damals als Kontrahent etwas dazu gesagt - wir sind sieben Jahre weiter", so Eberl. Doch die Fans vergessen nicht so leicht.