Medien: Eintracht Frankfurt holt Bundesliga-Star

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Omar Marmoush (r.) schließt sich wohl Eintracht Frankfurt an

Eintracht Frankfurt hat sich offenbar die Dienste eines Spielers der Bundesliga-Konkurrenz gesichert. Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen und der BVB gehen leer aus.

Mehrere Bundesliga-Klubs hatten Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg auf dem Zettel, das Rennen macht jedoch Eintracht Frankfurt: Wie "Sport1" berichtet, hat sich der Europa-League-Sieger die Dienste des 24 Jahre alten Offensivspielers gesichert.

Marmoush, der beim BVB als Transfer-Kandidat galt und wohl auch von Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen umworben wurde, soll bereits den Medizin-Check am Main absolviert haben. Sein Vertrag in Wolfsburg läuft nach der Saison aus, Marmoush schließt sich den Hessen deswegen ablösefrei an.

Überzeugt haben sollen den Ägypter nicht nur die finanziellen Rahmendaten des SGE-Kontrakts. Auch die stimmungsvollen Fans der Eintracht waren angeblich ein wichtiger Faktor in den Verhandlungen.

Zudem kennen sich Marmoush und Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner aus gemeinsamen Wolfsburger Zeiten. Ausgerechnet der österreichische Übungsleiter hatte dem Profi im Mai 2020 zu seinem Bundesliga-Debüt verholfen.

Eintracht Frankfurt: Nachfolger für Jesper Lindström gesucht?

Wolfsburg hatte sich Medienberichten zufolge ebenfalls bis zuletzt um Marmoush bemüht. Die wirtschaftlichen Vorstellungen der Parteien sollen jedoch weit auseinander gelegen haben. Somit kann es nicht zu einer Einigung.

Marmoush war im Sommer 2020 aus seiner ägyptischen Heimat zum VfL gewechselt, hatte sich dort aber zunächst nicht durchsetzen können. Leihen zum FC St. Pauli sowie zum VfB Stuttgart folgten.

In der laufenden Spielzeit etablierte sich der vielseitig einsatzbare Akteur unter Trainer Niko Kovac aber als erweiterte Stammkraft. Marmoushs Bilanz im Wolfsburger Trikot 2022/2023: 25 Pflichtspiele, fünf Tore, eine Vorlagen.

Bei Eintracht Frankfurt könnte der Neuzugang in die Fußstapfen von Jesper Lindström treten. Den Dänen zieht es angeblich in die englische Premier League.