Der BVB startet als Favorit ins Revierderby beim FC Schalke 04

Der 24. Spieltag in der Fußball-Bundesliga wartet mit einem echten Derbykracher auf. Am Samstagabend um 18:30 Uhr hat der FC Schalke 04 seinen Erzrivalen Borussia Dortmund zu Gast in der Veltins-Arena. Wo wird die Partie FC Schalke 04 vs. BVB live in TV und Stream übertragen?

Beim reinen Blick auf die Tabelle sind die Vorzeichen vor diesem 100. Revierderby in der Bundesliga ganz eindeutig. Der BVB ist Tabellenzweiter, rangiert gemeinsam mit dem Spitzenreiter FC Bayern punktgleich ganz oben im Tableau.

Die Königsblauen hingegen stehen auf einem direkten Abstiegsplatz und könnten in diesem Jahr schon das zweite Mal seit 2021 aus dem deutschen Fußball-Oberhaus absteigen.

Doch die Favoritenrolle ist beileibe nicht so eindeutig verteilt, wie es die Tabellenstände der beiden Teams auszudrücken versuchen. Neben dem BVB, die als einziges Bundesliga-Team in der Rückrunde noch keinen einzigen Zähler abgegeben haben, ist nur der FC Schalke 04 in der Rückrunde ebenfalls noch ohne Niederlage.

Die Knappen haben zudem in sechs Partien erst ein einziges Gegentor kassiert und treten mit der Empfehlung von zuletzt zwei Siegen in Folge gegen die Schwarz-Gelben an. Es ist also alles angerichtet für ein packendes Nachbarschaftsduell im Ruhrgebiet, dessen Ausgang viel offener sein dürfte als zunächst vermutet.

Wo wird das ewig junge Revierderby zwischen S04 und dem BVB im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft FC Schalke 04 vs. BVB live im TV und Stream