FC Bayern befördert Halil Altintop

AFP/UEFA /SID/VALENTIN FLAURAUD

Halil Altintop steigt beim FC Bayern auf

Der ehemalige Bundesliga-Profi Halil Altintop, der im Laufe seiner aktiven Karriere unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern, den FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt gespielt hat, steigt beim deutschen Rekordmeister FC Bayern in der Hierarchie weiter auf. Die Münchner gaben am Freitag bekannt, dass der gebürtiger Gelsenkirchener fortan als Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus arbeitet.

"Ich freue mich sehr auf diese tolle Herausforderung. Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen und werde alles dafür tun, damit wir gemeinsam die erfolgreiche Arbeit am Campus fortsetzen können", wird der neue Nachwuchschef des FC Bayern in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Der Posten war Ende November 2022 vakant geworden, nachdem Altintops Vorgänger Holger Seitz zum Trainer der Münchner Amateur-Mannschaft ernannt wurde. Diese Stelle hatte der FC Bayern nach dem Abschied von Trainer Martín Demichelis, den es in seine Heimat Argentinien zu Hauptstadtklub River Plate gezogen hatte, kurzfristig neu besetzen müssen.

Bayern-Boss Salihamidzic: "Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit"

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic betonte das "große Vertrauen", das der Klub in Halil Altintop habe. "Er ist im dritten Jahr am Campus, er kennt den Klub, kennt die Abläufe und bringt die Erfahrung von mehr als 15 Jahren als Spieler im Profifußball mit. Halil wird den Campus in seiner Funktion weiter entwickeln. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit und wünsche ihm viel Erfolg für die neue und für den FC Bayern wichtige Aufgabe."

Halil Altintop war nach seinem Karriere-Ende beim 1. FC Kaiserslautern im Sommer 2018 in den Trainerberuf eingestiegen. Zunächst arbeitete er als Assistent beim VfB Stuttgart, dann als Hauptverantwortlicher bei TSV Schwaben Augsburg.

2020 folgte der Wechsel ins Nachwuchsleistungszentrum des Bundesliga-Primus, wo er als Co-Trainer der U16 begann und später die U17 übernahm. Bis zuletzt war der 40-Jährige als Koordinator für Talente, die auf dem Weg zum Profi sind, tätig. Zudem kümmerte sich der 351-fache Bundesliga-Profi für die Leihspieler des FC Bayern.