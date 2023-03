Baumgart verrät: Hatte "gutes Gespräch" über Schalke-Job

IMAGO/Herbert Bucco

Hatte einen Job beim FC Schalke 04 in Erwägung gezogen: Steffen Baumgart

Steffen Baumgart ist als Cheftrainer des 1. FC Köln längst nicht mehr wegzudenken. Verbrieft war bislang, dass zuvor auch andere Klubs großes Interesse am gebürtigen Rostocker hatten. Nun verriet Baumgart, wie kurz er damals tatsächlich vor einem Wechsel zum FC Schalke 04 war.

Steffen Baumgart als Trainer des FC Schalke 04? Eine Zusammenarbeit, die im Jahr 2021 durchaus hätte entstehen können, wie der 51-Jährige im Interview mit "WAZ" offenbarte: "Ich hatte mich damals mit zwei, drei Klubs unterhalten."

Baumgart befand sich zu jener Zeit in seinem letzten Vertragsjahr beim SC Paderborn. "Ich halte es auch für normal, sich mit anderen auszutauschen, wenn man fest unter Vertrag steht. Mir wird in solche Sachen immer zu viel reininterpretiert", fügte der Köln-Coach an. Schließlich, so Baumgart, müsse man im Trainergeschäft grundsätzlich "mit allem rechnen". Daher müssen auch die Trainer "für alles bereit sein".

Zu den interessierten Klubs zählte neben dem 1. FC Köln auch der FC Schalke 04. Mit dem damaligen Sportdirektor Rouven Schröder habe Baumgart "ein gutes Gespräch über gewisse Möglichkeiten" geführt, verriet Baumgart nun. Doch schon damals sei "relativ schnell klar" gewesen, dass es ihn zum Domklub ziehen werde. "Solche Gespräche enden ja nicht gleich in einer Verpflichtung."

Baumgart beim 1. FC Köln vor der Verlängerung

Nachdem Baumgart in Köln übernommen hatte, ging es für den Klub direkt aufwärts. In seiner Debütsaison führte er den Effzeh in den Europapokal, allerdings konnte er dort in seiner zweiten Saison als Cheftrainer nicht überwintern. Nach der Gruppenphase war in der Europa Conference League Endstation.

Vertraglich gebunden ist Baumgart vorerst noch bis Sommer 2024. Das Arbeitspapier soll jedoch vorzeitig verlängert werden.

"Das war im letzten Jahr schon so besprochen worden", so der Cheftrainer: "Wir haben klar gesagt, dass wir von Jahr zu Jahr entscheiden – und wenn alle zufrieden sind, dann verlängern wir. Wird das jedes Jahr so sein? Nein, wird es nicht."