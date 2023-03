BVB droht regelrechte Fan-Invasion aus Dresden

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kröger

Die U23 des BVB trägt das Heimspiel gegen Dynamo Dresden im Signal-Iduna-Park aus

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat in diesem Kalenderjahr noch kein Spiel verloren und schnuppert wieder an den Aufstiegsrängen. Die neue Euphorie wird auch am Sonntag (15:00 Uhr) in Dortmund spürbar sein, wenn die Sachsen beim BVB II antreten. Es droht eine regelrechte Fan-Invasion der Dresdener.

Wenn die Zweitvertretung des BVB am Sonntagnachmittag im Signal-Iduna-Park Dynamo Dresden zum Drittliga-Spiel bittet, kann SGD-Trainer Markus Anfang mit reichlich Unterstützung rechnen. 7.500 Anhänger haben sich angekündigt und werden alles geben, um aus dem Auswärts- ein Heimspiel zu machen.

Der Support sei "wahnsinnig positiv" und etwas "ganz Besonderes", so der ehemalige Bremen-Trainer auf der Pressekonferenz am Freitag. "Einige Vereine in der 3. Liga würden alles dafür geben, im eigenen Stadion mal vor 7.000 Zuschauern zu spielen."

Bislang wird von 11.000 Zuschauern ausgegangen, vorausgesetzt der BVB macht nicht noch einmal mobil. "Dann wäre es eine super Stimmung im Stadion", blickte Anfang voraus.

Polizei erwartet "Fanmarsch mit Pyrotechnik"

Doch auch vor der Partie könnte in Dortmund einiges los sein. Wie Dresdens Polizeichef Thomas Geithner gegenüber "Bild" einschätzte, sei ein "Fanmarsch mit Pyrotechnik ein mögliches Szenario". Nach Informationen des Boulevardblatts wird die Dortmunder Polizei daher ein Großaufgebot stellen. Demnach sollen rund 1000 Bereitschaftspolizisten eingesetzt werden und die Dresden-Fans zum Stadion begleiten.

Dass sich alle Fans auf ein "friedliches Fußballfest" freuen können, davon geht unterdessen Dresden-Geschäftsführer Jürgen Wehlend aus. "Die Zusammenarbeit mit dem BVB und deren Organisation rund ums Spiel läuft bisher sehr gut", zitiert "Bild".

Vor dem Auswärtsspiel plagen den aktuellen Tabellensechsten indes große Verletzungssorgen, gleich acht Spieler fallen aus aufgrund von Verletzungen, Erkrankungen und Sperren aus. "Ich hoffe, dass der eine oder andere in Kürze zurückkommt", so Markus Anfang am Freitag.