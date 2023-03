BVB-Star verrät: Das sind die Chelsea-Lehren fürs Derby

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Sébastien Haller (l.) steht vor seinem ersten Revierderby

Die bittere 0:2-Niederlage des BVB gegen den FC Chelsea in der Champions League ist gerade erst aus den Knochen, da steht mit dem Revierderby beim FC Schalke 04 die nächste Knallerpartie am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) direkt vor der Tür. Mittelstürmer Sébastien Haller hat erklärt, wie er und sein Team den richtigen Fokus wiederfinden wollen.

Der Dienstagabend, der aus Sicht von Borussia Dortmund mit dem bitteren Ausscheiden aus der Königsklasse endete, sei grundsätzlich zwar aufgearbeitet und abgehakt. Im "BVB-Feiertagsmagazin" verwies Haller aber auch darauf, dass die richtigen Lehren aus der Pleite in London gezogen werden müssten.

"Wir müssen zusammenstehen, aus diesem Spiel lernen und einfach unser Spiel verbessern, um beim nächsten Mal zu gewinnen", so der Ivorer, der im BVB-Trikot noch ohne Tor in der Champions League ist.

Jetzt die Konzentration wieder voll auf das kommende Highlight-Spiel beim FC Schalke 04 zu richten, sei für jeden BVB-Akteur eine Pflicht: "Es ist unser Job. Mit Erfahrung wird das leichter. Wir sollten nicht vergessen, was passiert ist, sondern daraus lernen. So ist Fußball, so ist das Leben. Wir gewinnen und wir verlieren. Deswegen müssen wir immer das Positive aus den Niederlagen mitnehmen anstatt uns von den Niederlagen runterziehen zu lassen."

BVB-Star Haller braucht keine "Extra-Motivation"

Haller selbst brennt bereits auf seinen ersten Einsatz im Revierderby und will im Rennen um die deutsche Meisterschaft mit dem FC Bayern in Gelsenkirchen unbedingt nachlegen: "Ich weiß, dass Derbys natürlich immer ganz besondere Spiele sind. In Sachen Stimmung und Gefühl ist es etwas Besonderes für uns und für die Fans. Das ist ein Spiel, das man gewinnen muss."

Dass der 28-Jährige dabei selbst unbedingt auf dem Rasen der Veltins-Arena stehen will, daran ließ Haller erst gar keinen Zweifel aufkommen: "Man will auf dem Platz stehen, der Mannschaft helfen und auch den Fans Freude bereiten. [...] Ich habe einige Derbys in meiner Karriere gespielt und ich weiß, dass man dafür keine Extra-Motivation von außen braucht. Man will nur auf dem Platz stehen und dieses Spiel gewinnen."