Stammplatz weg! Wer jetzt Gnabrys wichtigste Stütze ist

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Serge Gnabry (M.) stand zuletzt mehrfach in der Kritik

Es ist die vielleicht schwierigste Phase, die Serge Gnabry in seiner bisherigen Zeit beim FC Bayern zu bewältigen hat. Der Starspieler zeigte zuletzt mehrere schwache Leistungen, ist nach vermeintlichen Lustlos-Auftritten auch bei den eigenen Fans in Ungnade gefallen. Der Stammplatz ist derzeit weg, der Gegenwind nahm zuletzt zu.

In diesen Zeiten sind Verbündete und Freunde in den eigenen Reihen umso wichtiger und wertvoller. Aus Sicht Serge Gnabrys, der am vergangenen Mittwoch mit seinem Joker-Tor gegen Paris Saint-Germain in der Champions auch einen persönlichen Befreiungsschlag gelandet haben könnte, ist das vor allem Teamkollege Joshua Kimmich.

Der Vize-Kapitän und Führungsspieler des FC Bayern gilt seit Jahren als enger Freund des 27-Jährigen. Gnabry und Kimmich durchliefen bekanntermaßen die Jugendstationen beim VfB Stuttgart, kennen sich bereits von Kindesbeinen an.

Nach Informationen der "tz" sei das gute Verhältnis zu Mittelfeldmotor Kimmich derzeit besonders wichtig für Serge Gnabry, dessen Körpersprache und Einsatzwille im Gegensatz zu "seinem wichtigsten Ansprechpartner im Verein" mehrfach arg verbesserungswürdig waren.

Kimmich stehe seinem Kumpel stets als wichtigster Ratgeber zur Seite - auch mit ehrlicher Kritik, wenn diese erforderlich sei.

Gnabry weiterhin zweitbester Scorer beim FC Bayern

Der Mittelfeldspieler wolle Gnabry unbedingt zurück zu seiner Bestform verhelfen, die er anfangs dieser Saison noch regelmäßig abgerufen hatte.

Trotz seiner schwächeren Auftritte in den letzten Wochen bringt es Serge Gnabry in der Saison 2022/2023 bereits auf elf Pflichtspieltoren für den FC Bayern. In der Bundesliga steht er nach 23 Einsätzen bei 14 Scorerpunkten und ist damit hinter Jamal Musiala (19) noch immer der zweitbeste Scorer im Team der Münchner.

In allen seinen vorangegangenen sechs Bundesliga-Spielzeiten für Werder Bremen, 1899 Hoffenheim und seit 2018 für den FC Bayern hat Gnabry am Ende stets mindestens zehn Saisontore zu Buche stehen gehabt.