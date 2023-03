Stevens: "Zwischen beiden Vereinen liegen heute Welten"

unknown

Huub Stevens stand beim letzten Schalker Sieg gegen den BVB noch als Trainer an der Seitenlinie

Der letzte Sieg des FC Schalke 04 im Revierderby gegen Borussia Dortmund liegt knapp vier Jahre zurück. Damals gewann Königsblau auch dank doppelter Überzahl in der zweiten Halbzeit mit 4:2 beim BVB und setzte einen Riesenschritt in Richtung späterer Klassenerhalt. Huub Stevens saß zu dieser Zeit ein drittes und damit vorletztes Mal als Cheftrainer auf der S04-Bank und weiß genau, wie wichtig Derbysiege gegen Schwarz-Gelb sind.

Vor dem 100. Bundesliga-Duell zwischen dem FC Schalke und dem BVB am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) bezeichnete der Niederländer die Partie gegenüber dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" als "das Salz in der Suppe". Dies gelte "gerade in einer Saison, in der es bisher nicht so gut gelaufen ist", fügte der 69-Jährige hinzu.

Stevens bezeichnete als Schalker Jahrhunderttrainer den Kontrahenten aus Dortmund als "Rivalen, im besten Sinne des Wortes". Er hege weiterhin die Hoffnung, "dass wir uns irgendwann wieder auf Augenhöhe begegnen werden".

Dass sich die Leistungsfähigkeit der beiden Ruhrgebietsklub in den letzten fünf bis zehn Jahren in eine derart unterschiedliche Richtung entwickelt hat, schmerzt den "Knurrer aus Kerkrade" bis heute.

"Von Augenhöhe kann heute keine Rede mehr sein. Dortmund und Schalke haben sich vor allem im vergangenen Jahrzehnt in verschiedene Richtungen entwickelt, zwischen beiden Vereinen liegen heute Welten. Für den BVB ist die Champions-League-Teilnahme fast schon eine Selbstverständlichkeit, Schalke musste zwischenzeitlich sogar in die 2. Liga absteigen", führte Stevens an.

FC Schalke feierte bisher 32 Bundesliga-Siege gegen den BVB

Als Hauptgrund für den Einbruch auf Schalke, nachdem der Klub vor vier Jahren noch im Champions-League-Achtelfinale stand, machte Stevens eigene grobe Verfehlungen bei den Finanzen und hinsichtlich der Kaderplanung aus.

"Auf jeden Fall wurde über Jahre zu viel Geld für die falschen Spieler ausgegeben. Das ist sicherlich ein Grund für die augenblickliche Situation. Der andere ist, dass zu wenig Geld in die eigene Jugend investiert wurde. Die Zeiten, in denen in der Bundesliga-Mannschaft gleich eine ganze Reihe von Spielern aus der Knappenschmiede standen, sind jedenfalls vorerst vorbei", so der Eurofighter-Trainer von 1997.

Für die Partie am Samstagabend drücke er seiner großen königsblauen Liebe aber weiterhin fest die Daumen. Von den vorangegangenen 99 Bundesliga-Duellen mit dem BVB hat der FC Schalke 04 übrigens 32 gewonnen. 30 Mal gab es ein Remis, 37 Mal hieß der Sieger Borussia Dortmund.