Traumdebüt für neuen Arminia-Coach: Darmstadt patzt erneut!

Befreiungsschlag für Arminia Bielefeld

Der SV Darmstadt 98 hat im Rennen um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga erneut gepatzt und könnte die Tabellenführung der 2. Bundesliga verlieren.

Beim Abstiegskandidaten Arminia Bielefeld verloren die Hessen 1:3 (0:0) und kassierten damit die zweite Niederlage nacheinander. Der Hamburger SV könnte am Sonntag vorbeiziehen.

Mathias Honsak (54.) hatte Darmstadt am Samstag in Führung geschossen. Doch Manuel Prietl (72.), Benjamin Kanuric (90.+1) und Fabian Klos (90.+4) sorgten für den überraschenden Sieg der Bielefelder, bei denen Uwe Koschinat ein erfolgreiches Trainerdebüt feierte.

"Es ist ein schöner Tag, ich habe ein sehr warmes Herz. Der Glaube war da, gegen den Tabellenführer das Spiel drehen zu können - so viele Spiele haben wir in dieser Saison noch nicht gedreht", sagte Bielefelds Klos bei "Sky".

Fabian Klos erzielt das 3:1, Wahnsinn.

Wahnsinn, was ein Nachmittag.

Arminia dreht spät auf

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit tat sich Darmstadt schwer, Torchancen herauszuspielen. Einzig Honsak sorgte für Gefahr - sein Schuss (23.) flog an den Pfosten. Ansonsten hielt Koschinats Team gut mit und die Gäste meist vom Tor fern.

Umso ärgerlicher aus Sicht der Bielefelder war die Entstehung des Führungstreffers: Nach einem weiten Abschlag von Darmstadts Torhüter Marcel Schuhen landete der Ball bei Honsak, der mühelos verwandelte. Kurz darauf ließ Filip Stojilkovic (56.) die riesige Chance aufs 2:0 aus, Prietl rettete für seinen geschlagenen Torhüter Martin Fraisl.

Bielefeld aber kämpfte sich zurück in die Partie. Nachdem Robin Hack mit einem Volleyschuss an Schuhen gescheitert war, gelang Prietl der Ausgleich. Darmstadt fand weiterhin nur selten den Weg nach vorne. In der Schlussphase war Bielefeld überlegen und drängte auf den Siegtreffer - Kanuric traf mit einem fulminanten Schuss in den Winkel zum 2:1.