Aufholjagd des FC St. Pauli geht weiter

IMAGO/Susanne Hübner, Susanne Huebner

Der FC St. Pauli setzte sich gegen Greuther Fürth durch

Der FC St. Pauli hat seine Aufholjagd in der 2. Fußball-Bundesliga auch am 24. Spieltag fortgesetzt.

Die Hamburger feierten durch ein 2:1 (1:1) gegen die SpVgg Greuther Fürth den siebten Sieg unter dem neuen Coach Fabian Hürzeler in Folge, rangieren aber immer noch acht Punkte hinter Relegationsplatz drei, den der 1. FC Heidenheim belegt.

Die Gäste spielten ab der 45. Minute in Unterzahl und konnten das Handicap in der zweiten Hälfte nicht mehr kompensieren. Ragnar Ache (6.) hatte das Kleeblatt in Führung geschossen, doch Manolis Saliakas (13.) glich für die Millerntor-Elf aus.

Zuvor hatten die Norddeutschen Glück, dass der Videoschiedsrichter dem 0:2 von Ache (10.) die Anerkennung verweigerte. Er stand knapp im Abseits, der Treffer wurde zu Recht nicht gegeben. In der 45. Minute verloren die Fürther Gideon Jung aufgrund einer Notbremse durch Rote Karte. Oladapo Afolayan (55.) nutzte eine Fehlerkette bei den Franken in der Abwehr zum 2:1 für die St. Paulianer.

Fürth zeigte über weite Strecken den gefälligeren Spielaufbau. Die Franken ließen ein ums andere Mal Ball und Gegner laufen, die Gastgeber gerieten häufig in die Bredouille. Allerdings gingen die Fürther fahrlässig mit ihren Torchancen um. Außerdem führten individuelle Fehler zu den Toren der Hausherren am Millerntor.