Wegen Cancelo: Hamann stellt klare Forderung an Nagelsmann

Joao Cancelo hat im Trikot des FC Bayern ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt

Am Samstag zählte Winterneuzugang Joao Cancelo beim FC Bayern zu den überragenden Spielern. Der Portugiese gab mit seiner Leistung beim 5:3 (4:1)-Erfolg gegen den FC Augsburg die passende Antwort auf die jüngsten Negativ-Schlagzeilen um ihn. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann fordert nun einen Stammplatz für die Leihgabe von Manchester City.

Ein Tor geschossen, ein weiteres vorbereitet und darüber hinaus ständiger Aktivposten in der Offensive - Joao Cancelo verdiente sich die perfekte sport.de-Note 1,0 gegen Augsburg redlich.

Trainer Julian Nagelsmann dürfte hocherfreut gewesen sein über die Reaktion seines zuletzt unzufriedenen Schützlings, der mehrere Wochen auf der Bank geschmort hatte.

Dass Cancelo überhaupt aus der Anfangsformation des FC Bayern rutschte, kann Dietmar Hamann bis heute nicht verstehen. "Wenn du einen solchen Spieler hast, musst du eine Position für ihn finden. Er ist zu gut, um nicht zu spielen", sagte der 49-Jährige bei "Sky" über den Leihspieler von Manchester City.

Nagelsmann hatte den Rechtsverteidiger in den Vorwochen aus dem Team genommen, da er dem Vernehmen nach zu wenig Erfahrung in einem System mit Dreierkette mitbrachte. Am Samstag erhielt er nun mal wieder eine Bewährungschance von Beginn an - und nutzte sie.

FC Bayern besitzt Kaufoption über 70 Millionen Euro

Hamann weiß, dass Nagelsmann in einer Zwickmühle steckt. "Es ist keine leichte Entscheidung für den Trainer ihn rauszulassen", erklärte der TV-Experte. Allerdings: "Wenn er nicht regelmäßig spielt, wird es sehr unwahrscheinlich sein, ihn im Sommer zu verpflichten."

Der FC Bayern hat für Cancelo, der in Manchester noch ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier besitzt, eine Kaufoption erhalten. Diese soll bei rund 70 Millionen Euro liegen.

Eine stolze Summe, die der deutsche Rekordmeister wohl allenfalls bezahlen würde, wenn sich der 28-Jährige bis zum Saisonende unverzichtbar macht.