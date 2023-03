"Sehr unnötig": BVB-Boss Kehl nach Derby-Dämpfer stinksauer

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Sebastian Kehl war nach dem Remis des BVB beim FC Schalke 04 nicht zufrieden

Nach dem 2:2-Unentschieden im Derby beim FC Schalke 04 fühlte sich der BVB wie der Verlierer. Gegen den spielerisch unterlegenen Erzrivalen nicht gewonnen zu haben, tat ebenso weh wie der gewachsene Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern. Kein Wunder also, dass Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl nach Spielschluss unzufrieden war.

Zwei Mal geführt und Chancen für mindestens drei weitere Tore: Der BVB hatte es am Samstagabend in der Veltins-Arena selbst in der Hand, ging am Ende jedoch mit nur einem Zähler nach Hause. Ein Umstand, der schmerzt.

"Wir haben den Sieg verschenkt. Das sind zwei verlorene Punkte, und zwar nicht, weil die Schalker so gut waren, sondern weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Deshalb ist das sehr bitter. Wir sind heute sehr enttäuscht, da wir zwei weitere Punkte hätten holen müssen. Das war sehr unnötig heute", ließ Sportdirektor Sebastian Kehl am "Sky"-Mikrofon Dampf ab.

Verärgert war der frühere Kapitän der Schwarz-Gelben vor allem über den zwischenzeitlichen Spannungsabfall nach der Pause.

"Wir sind nicht gut in die zweite Halbzeit gekommen und bekommen direkt das 1:1. Wir kommen dann trotzdem zurück und können auch das dritte Tor machen. Die zweite Halbzeit war nicht mehr so dominant wie die erste", kritisierte Kehl.

Man sei letztlich an sich selbst gescheitert. "Die Effizienz hat uns heute gefehlt und trotzdem müssen wir uns ankreiden, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr die nötige Kontrolle hatten", so der 43-Jährige.

BVB hat sich Punktverlust beim FC Schalke "selbst eingebrockt"

Zugleich stellte Kehl klar, dass im Derby nicht alles schlecht war. "Mit der ersten Halbzeit können wir sehr zufrieden sein. Bis auf eine Szene haben wir wenig zugelassen. Wir haben das Spiel unglaublich gut kontrolliert und hatten auch im Gegenpressing viele gute Aktionen", lobte der Funktionär.

Im starken ersten Durchgang sah er aber auch einen möglichen Knackpunkt. "Wir hätten in der ersten Halbzeit mindestens ein zweites, vielleicht sogar ein drittes Tor machen müssen. Dann wäre das Spiel deutlich früher entschieden gewesen, aber so haben wir es uns selbst eingebrockt", bilanzierte Kehl.