Der FC Schalke 04 erkämpfte ein Remis gegen den BVB

Nach einem überaus abwechslungsreichen 2:2 (0:1) im Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und dem BVB ist die deutsche Medienlandschaft uneins, wie das Resultat für die beiden Erzrivalen zu deuten ist. Die Pressestimmen im Überblick:

ntv: "Borussia Dortmund kassiert nach dem Champions-League-Aus auch in der Fußball-Bundesliga einen herben Rückschlag. Mit einem kaum zu erklärenden Remis auf Schalke geht eine Serie von acht Siegen zu Ende. Die Gastgeber sind dagegen völlig beseelt."

kicker: "Der FC Schalke 04 lebt im Abstiegskampf! Das hat sich auch im 100. Bundesliga-Derby gegen Erzrivale Borussia Dortmund gezeigt. Mit leidenschaftlichem Einsatz erkämpften sich die Königsblauen nach zwei Rückständen noch einen Punkt und setzten die aktuelle Erfolgsserie fort."

Bild: "Der nächste Titel-Rückschlag für den BVB! Nur vier Tage nach dem Champions-League-Aus bei Chelsea (0:2) kommen die Dortmunder auf Schalke nicht über ein 2:2 hinaus. Weil die Blau-Weißen gleich zweimal zurückschlagen!"

Ruhr Nachrichten: "Wie die Borussia in der Schalker Arena die Gegentore kassierte, das erinnerte an einige Partien der Hinrunde. [...] Das darf einer Mannschaft, die sich mit acht Bundesliga-Siegen in Serie punktemäßig auf Augenhöhe zu den Bayern katapultiert hat, nicht passieren."

WAZ: "Die Schalke-Spieler kämpfen und punkten, die Schalke-Fans brüllen und feiern: Das 2:2 im Revierderby gegen den BVB macht Mut im Abstiegskampf."

Spiegel: "Wenn zwei Welten zu einem Remis verschmelzen! Borussia Dortmund war im Derby die spielerisch klar bessere Mannschaft – und verschenkte doch den Sieg. Während der BVB in einer gefährlichen Phase steckt, freut sich Schalke auf die nächsten Wochen."

Süddeutsche Zeitung: "In einem denkwürdigen Duell trotzt der Gastgeber dem Erzrivalen aus Dortmund einen Punkt ab. Das 2:2 ist auch das Ergebnis eines starken Willens - denn der BVB schafft es nie, die Moral der Schalker zu brechen."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Nach einem mitreißenden Fußballspiel, das keinen Verlierer verdient hatte, feiert Schalke wie ein Gewinner. Der Tabellenletzte hält gegen den BVB überraschend gut mit."