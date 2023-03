Terzic deutlich: So viel bietet der BVB Bellingham

IMAGO/Moritz Mueller

Terzic (re.) will Bellingham gern beim BVB halten

Schon seit Monaten wird Jude Bellingham trotz seines langfristigen Vertrages mit einem Abschied von Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Zahlreiche Klubs sollen Interesse am jungen Engländer haben, vieles deutet auf einen Wechsel im Sommer hin. Doch Cheftrainer Edin Terzic will nicht aufgeben und hat Bellingham nun aufgezeigt, wie viel der BVB ihm bietet.

Dass Borussia Dortmund finanziell nicht mithalten kann, wenn die internationalen Top-Vereine bei Jude Bellingham anklopfen, allen voran die englischen Spitzenklubs wie der FC Liverpool, Manchester United und andere, denen bereits intensives Interesse nachgesagt wurde, liegt auf der Hand. Rund sechs Millionen Euro soll der 19-Jährige derzeit kassieren. Durchaus eine stolze Summe, zu den Top-Verdienern zählt er damit beim BVB aber noch nicht.

Das könnte sich ändern, wenn Pläne umgesetzt werden, über die "Bild" Ende Januar berichtete. Demnach peilt der BVB an, den derzeit noch bis 2025 datierten Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern und Bellinghams Gehalt in diesem Zuge auf bis zu 15 Millionen Euro anzuheben. Damit würde der Shootingstar an Marco Reus (12 Millionen Euro), Niklas Süle (11) und Sébastien Haller (10) vorbeiziehen.

Doch die Reds, Real Madrid und Co. könnten wohl noch deutlich mehr zahlen. Allerdings, das betonte Chefcoach Edin Terzic jetzt, ist offen, ob ein neuer Klub am Ende auch das bieten könnte, was Bellingham beim BVB vorfindet.

"Er tut nicht nur uns gut, wir tun ihm auch gut", sagte Terzic nun bei "Sky" und fügte an: "Bei uns kann er in diesem jungen Alter eine Führungsrolle übernehmen."

Dass dies keine hohle Phrase ist, bewies der BVB-Trainer im Folgenden: "Er hat die Mannschaft schon sehr häufig als Kapitän aufs Feld geführt."

Terzic hebt Vorzüge des BVB hervor

Mit seinen gerade einmal 19 Jahren sei der englische Nationalspieler zudem nicht der einzige, der in diesem jungen Alter bereits zum Leistungsträger geformt wurde. "Ich weiß nicht, wie viele Top-Vereine in Europa, die regelmäßig Champions League spielen, das jungen Spielern bieten können. Das ist etwas, was wir in der Vergangenheit sehr häufig geboten haben", betonte Terzic.

Bei Bellingham sei das Ende der Fahnenstange in der Entwicklung vor allem noch lange nicht erreicht, setzte Terzic hinzu. Es sei wichtig, "dass er das Gefühl hat, bei uns besser werden zu können." Dafür stehe der BVB definitiv. "Deshalb mag er es bei uns und wir mögen es, dass er bei uns ist", schlussfolgerte der Trainer und ließ durchblicken, dass ein Wechsel auch in den kommenden Jahren noch möglich ist.

Bellingham spielt seit Sommer 2020 beim BVB. Für immerhin 25 Millionen Euro Ablöse kam er damals von Birmingham City, vervielfachte seinen Marktwert jedoch in den letzten zweieinhalb Jahren. Mittlerweile wird über eine Ablöse im Bereich von 150 Millionen Euro spekuliert. "Bild" taxierte die Chancen auf einen Verbleib des englischen Nationalspieler auf 50:50.