"Jeder hier ist sauer": Musiala enthüllt Bayern-Frust

IMAGO/Markus Fischer

Jamal Musiala fuhr mit dem FC Bayern einen wichtigen Heimsieg ein

Im Heimspiel gegen den FC Augsburg gelang dem FC Bayern am Samstagnachmittag ein furioser 5:3-Sieg. Obwohl sich der Rekordmeister damit an der Tabellenspitze absetzen konnte, sind die Bayern-Stars wegen der wackeligen Defensive angefressen.

So viel verriet Youngster Jamal Musiala nach der Partie. "Ich glaube, drei Tore sollten wir heute nicht kassieren. Jeder hier ist ein bisschen sauer darüber. Wir wollen hinten immer zu null spielen", zitiert die "Bild" den Offensivspieler.

Der FC Bayern hatte gegen Augsburg zuvor nach einem frühen Gegentor durch Mergim Berisha (3.) gerade im ersten Durchgang ein Offensiv-Feuerwerk abgebrannt. Durch die Treffer Von Joao Cancelo (15.), Benjamin Pavard (19., 35.) und Leroy Sané (45.) stand es schon zur Pause 4:1.

Dass den Münchnern im zweiten Durchgang in Person von Alphonso Davies (75.) nur noch ein Tor gelang, die Gäste aber noch zweimal zuschlugen, ist für Musiala ein Zeichen fehlender Konzentration.

"Manchmal muss man einfach den Fokus hochhalten. Wir wollten viele Tore schießen und waren mit dem Kopf ein wenig weg von den defensiven Sachen. Das können wir ein bisschen besser machen", ärgerte sich der 20-Jährige.

FC Bayern zeigt gegen PSG ein anderes Gesicht

Trainer Julian Nagelsmann verzieh seiner Mannschaft derweil, dass das Ergebnis durch den zweiten Treffer von Berisha (60.) und das Tor von Irvin Cardona (90.) letztlich knapper ausfiel, als es nötig gewesen wäre.

"Am Ende haben wir dann ein paar Gänge rausgenommen, was aber auch okay war. Wir müssen keine drei Tore kriegen. Das war ein bisschen unnötig. Aber ich glaube, wir können auch deutlich mehr schießen. Daher ist das auch in Ordnung", so der Übungsleiter.

Dass es sein Team in der Defensive besser kann, stellte der FC Bayern jüngst in der Champions League unter Beweis. Gegen das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain um Lionel Messi und Kylian Mbappé blieb man in zwei Spielen ohne Gegentreffer und legte dabei aufopferungsvolle Abwehrarbeit an den Tag.